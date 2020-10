Mitchell Mercado: "Para esto me trajeron a Alianza"

Mitchell Mercado demostró a lo largo de la pretemporada de Alianza que podía dar su aporte en el goleo en el equipo paquidermo en el Apertura 2020. Por lo tanto desde el primer juego de la competencia se puso en lista de romperredes en las filas blancas, con el segundo gol para el triunfo ante Santa Tecla, por 3-0.

"Gracias a Dios se me dieron las cosas con los compañeros que me dieron la oportunidad. Gracias a Dios debuté con gol. Eso es lo importante y esperemos seguir anotando, porque para eso me trajeron acá. Espero seguir así", dijo el delantero suramericano.

Mercado cree que este trabajo hecho hasta ahora en las filas albas es grupal, por lo que a escala individual, prefiere no darse créditos.

"Este es un trabajo que lo estamos haciendo con el equipo. Repito, para esto me trajeron y acá estoy. Como jugué esta tarde, es como siempre lo he hecho. Estamos conociéndonos poco a poco con los compañeros. Es virtud mía hacer una jugada individual y gracias a Dios se me dio", externó el cafetero.

Luego, Mercado cree que se está entendiendo bien con su paisano, Osvaldo Blanco, quien en una entrevista brindada a EL GRÁFICO, la semana anterior, dijo lo mismo sobre Mitchell. Este domingo, entre ambos botaron el cerco defensivo del equipo verdiazul, en el inicio del Apertura.

"Con Osvaldo nos estamos entendiendo bien. Poco a poco lo vamos consiguiendo y esperamos que sea un duelo perfecto ", dijo el suramericano.

Voz técnica

Por su parte, el estratega de Alianza, el español, Juan Cortés, admitió que Santa Tecla le hizo las cosas difíciles en el arranque del juego,pero cree que en el complemento, su equipo pudo abrir el juego a su favor.

"Este fue un juego bastante difícil en los primeros minutos. Sabíamos que era un equipo que podía venir a presionarnos un poco y así fue. Al principio, el rival nos puso marca personal e intentamos corregir para vernos más fluido", aseguró el ibérico.

Para el timonel albo, lo más importante es que su equipo consiguió sumar de a tres en el arranque de la competencia.

"Dejamos nuestra portería en cero y hay que quedarnos con las cosas positivas. Lo que es indudable es que gol tenemos. Tenemos mucho talento, mucha calidad técnica, pero también otras cosas por corregir. Lo importante es que están las ganas y la actitud. Ves un 3-0 y pensás que fue un partido fácil, pero para nada lo fue. El que haya visto la primera parte vio que nos la pusieron muy difícil, que, insisto, se abrió por un error puntual. Creo que estamos ahora muy lejos de nuestro techo ", apuntó el técnico europeo.

Luego, Cortés valoró el resultado favorable de los albos ante los pericos, porque según él, sirve para ir afianzando la idea. "Este es un muy buen equipo, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero sí es verdad que tenemos siete u ocho incorporaciones importantes. A partir de eso se genera un equipo nuevo, más allá de que se conozcan de selección. Siempre se pueden mejorar cosas. Ahora te das cuenta de que hay jugadores que siguen teniendo ese hambre, pese a que ya ganaron muchas cosas en este equipo", apuntó el entrenador ibérico.