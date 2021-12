Mitchel Mercado: "A veces me acostaba sin comer"

Mitchel Mercado fue el invitado de lujo en el programa de ayer. El extremo de Alianza no solo se coronó como campeón con los capitalino, sino que además volvió a sus raíces y recordó la complicada situación que vivió tras su arribo al país.

El colombiano llegó al fútbol salvadoreño de la mano de El Roble de la segunda división. Fue ahí donde el jugador comenzó a hacerse un nombre hasta ganar en 2018 el título de Hombre Gol.

Para Mercado aquella época fue complicada y la agradece. Venir al país por recomendación de un compañero le obligó a dar el ancho y así lo recordó en la emisión del Güiri.

"En segunda división fue complicado porque había buenos equipos. Me dieron la oportunidad en Roble y a veces lo ven a uno y piensan que no ha luchado", recordó.

Pero además mencionó que hastaahora”"he luchado para estar donde estoy y no ha sido fácil. Sufrí bastante acá en El Salvador y veo los frutos”.

En Colombia nunca tuvo la oportunidad de jugar en primera. Para Mercado, el fútbol rápido fue una salida y logró la profesionalización en su país, lo que al final le permitió abrir puertas y llegar a El Salvador gracias a la recomendación de Neymer Miranda, ex jugador de Pasaquina en la primera.

“En Colombia no tuve la oportunidad de llegar a primera división y me fui metiendo al fútbol rápido, me dieron la oportunidad y estuve jugando profesionalmente en fútbol rápido, Neymer Miranda fue el que me trajo aquí”, rememoró el campeón nacional.

COMPLICADO

Cuando Mitchel habla de momentos complicados, se refiere a la difícil situación económica que tuvo que pasar en El Roble, equipo del que no reniega, porque siempre le cumplió, pero no podía solventar toda su situación con el salario de segunda.

"En segunda siempre pagaban pero no ganaba mucho. Cuando quedaba sin jugar yo quedaba a la deriva y tenía que pagar donde dormir”.

La situación llegó a ser extrema, al punto que prefirió no decir nada de esto a su familia, que desconocía en Colombia todo lo que pasaba Mitchel.

Mencionó que además “a veces me acostaba sin comer, o si cenaba, no desayunaba. Mi familia nunca supo todas las necesidades que yo pasé acá”.

Pero su oportunidad en primera llegó con El Vencedor, equipo que le abrió las puertas en primera antes de la pandemia y en el que terminó consolidándose como una de las revelaciones en su primer torneo y luego llegó su fichaje por Alianza.

"Algún aficionado cuando llegué al Alianza no daban nada por mi. Hoy les agradezco a ellos y a todos por la oportunidad", recordó el jugador que se consolidó y logró la corona 16.