Mismos boletos para el juego Chalatenango -Alianza

Para ingresar al partido del AD Chalatenango ante el Alianza del próximo 6 de septiembre, suspendido por lluvia el pasado jueves, correspondiente a la cuarta fecha del Apertura 2017, será necesario presentar el comprobante del boleto entregado en los portones de accesos al estadio Gregorio Martínez, a cada aficionado la noche del pasado jueves.

Así lo informó el equipo norteño a través de su página web. “Los boletos de este partido son válidos únicamente para este partido, y deberá ser presentado el día miércoles 6 de septiembre para la presentación del partido AD Chalatenango – Alianza FC, únicamente. El partido AD Chalatenango–FAS se realizará el domingo 3 de septiembre y no tiene nada que ver con los boletos de este día (31 de septiembre)”, comunicó el equipo.

Los norteños, además, advirtieron que “de no tener el boleto, el aficionado deberá pagar su entrada, pues es del tipo plastificado (el boleto) y no tan fácil de destruir, no se podrá justificar que se arruinó, se dañó y que por eso lo botaron.”

Este partido entre alacranes y albos no se disputó el pasado jueves debido a la fuerte lluvia que cayó sobre la zona norte del país. El árbitro Ismael Cornejo decidió no iniciarlo por la fuerte lluvia y los presidentes de ambos equipos optaron por reprogramarlo para el próximo miércoles 6 de septiembre a las 3:30 de la tarde.