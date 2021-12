Misael Erazo, Guante de Bronce 2021: “La clave fue el trabajo en equipo”

Misael Erazo es el ganador del Guante de Bronce 2021 por su destacada actuación con su equipo, el Audaz de la tercera división nacional. Con nueve goles encajados en 13 partidos se convirtió en el portero menos vencido del Apertura 2021.



El Audaz consiguió clasificar a la final centro-oriente, con Erazo como elemento clave en el plantel de Apastepeque, quien se mostró agradecido por recibir el premio del Guante de Bronce.



“La verdad estoy contento, agradecido por el nombramiento de portero menos vencido, y creo que es el fruto del trabajo que hemos hecho, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo con el equipo, al esfuerzo que se ha estado haciendo y alegre y motivado para ser el primero”, comentó.



El portero reiteró que, a pesar de ser una distinción individual, el trabajo en equipo le permitió obtener este premio, y le dedicó el galardón “primeramente a Dios, porque nos permite todo lo que logramos, a mi familia por el apoyo que siempre me da y amis compañeros porque fueron y son muy importantes para poder lograrlo”.



“La clave fue el trabajo en equipo ya que no es un mérito individual. Si bien es cierto que solamente se le da al portero, creo que también es muy importante el trabajo que se hace en equipo tanto en defensa como en el medio campo, adelante, se empieza a defender desde allí. Creo que eso fue muy importante para el nombramiento, el trabajo colectivo que es con el mismo propósito de encajar la menor cantidad de goles en cada partido”, señaló.



Erazo agregó que el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico ha sido “bastante importante, ellos siempre han estado conmigo en las buenas y las malas, haciéndome saber de mis capacidades y apoyándome para poder superarme y dar lo mejor de mí”.



De hecho, el guardameta comentó que lo que lo inspira a seguir mejorando es la confianza que le brinda tanto sus compañeros como su familia.



“Más que todo, la confianza que me ha dado el equipo, el apoyo de mi familia, y sobretodo la motivación y las ganas de seguir superándome, resaltar no solo en esta categoría, y espero ganar este galardón en otras categorías superiores, si Dios lo permite”, expresó.



Misael aseguró que había querido ganar el Guante de Bronce desde que inició como profesional el año anterior.



“Siempre había querido ganarmelo, desde que empecé a jugar en esta categoría el año pasado. Para ser sincero, el comienzo del torneo para mí fue bastante complicado, pero nunca perdí la fe y nunca dejé de pedirle ayuda a Dios. Gracias a Él y al esfuerzo se logró el objetivo del galardón”, concluyó.