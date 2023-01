Misael Erazo conquistó el Guante de Bronce Apertura 2022

Misael Erazo es el ganador del trofeo Guante de Bronce del Apertura 2022 que otorga EL GRÁFICO al portero menos vencido del torneo. El guardameta fue clave con el Audaz de Apastepeque al recibir solamente 14 goles en 18 partidos, logrando un promedio de 0.78% de goles encajados.

El arquero aseguró sentirse “agradecido con Dios porque me da la oportunidad de llevarme este galardón y poder disfrutarlo” y le dedica el galardón “Primeramente a Dios, a Él porque es el que me bendice siempre, y a mi familia que me apoya y a mi equipo”.

Este es el segundo premio del Guante de Bronce que ha ganado Misael en su carrera. El primer premio lo ganó en el torneo Apertura 2021, siempre defendiendo la portería del Audaz. En aquella ocasión consiguió encajar solamente nueve goles en 13 jornadas.

“La clave siempre es el trabajo en equipo, el trabajo de todos los compañeros, del cuerpo técnico y de la directiva, manteniendo siempre la armonía y trabajando todos hacia un mismo objetivo”, indicó Erazo.

“Me siento bastante bendecido, esto no sería posible sin la ayuda de Dios, agradecido con el equipo, con mis compañeros y con mi familia que son una base importante para poder hacer lo mejor y dar lo mejor de mí”, añadió el guardameta.

Mantener esta constancia durante el torneo fue difícil para Misael, aunque afirma que también fue satisfactorio el proceso de ir peleando por ser el portero menos vencido, porque es fruto del trabajo colectivo.

“La verdad fue bastante difícil, pero a la vez satisfactorio saber que no solo personalmente, sino que como equipo estamos preparados y capacitados para dar lucha y eso es un fruto de un objetivo a largo plazo como equipo que es sobre todo la clasificación y obviamente recibir menos goles”, señaló el arquero.

El portero de 23 años declaró que deja su futuro en las manos de Dios, y entre sus sueños está poder llegar a la Primera División y poder representar al país fuera de las fronteras.

“Lo que Dios quiera. Espero en Dios y tengo la confianza que vienen cosas buenas. Dios me está bendiciendo y creo que simplemente debo seguir trabajando y confiar en él en que cosas mejores vienen. Como jugador, llegar a primera división, es un objetivo principal y si Dios lo permite, sobrepasar fronteras y representar a mi país”, manifestó el joven guardameta.