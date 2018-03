Misael Alfaro rompió el silencio y habló de su salida del Audaz en este Clausura 2018

En frío, Álvaro Misael Alfaro habló con EL GRÁFICO sobre su salida del Audaz de Apastepeque. El timonel no quiere problemas y se va tranquilo del equipo, pero sin querer hablar de los jugadores.

Este jueves le cancelarán su salario y se irá, pero aclaró que su asistente Rafael Tobar también deja el banquillo.



¿Cómo cierra este capítulo con Audaz?

Se intentó hacer el trabajo profesional. Lastimosamente los resultados no nos respaldaron. Estoy agradecido con la directiva del Audaz porque nos dio la oportunidad de emprender este camino difícil, largo y duro. No pudimos sostener el barco como se debía, pero acá los resultados son los que mandan. Deseo que este grupo se levante, que camine bien. Me voy agradecido con la gente del Audaz.

¿Qué le faltó en Audaz para tener resultados favorables?

Anotar las opciones que tuvimos. Así nos pasó contra otros equipos. Hubo muchas cosas que se dieron y que no nos han favorecido. Son cosas que se dan dentro del fútbol y que siempre van a existir.

¿Hubo diferencias entre usted y los jugadores?

La verdad es que ese tema no lo quisiera tocar. Quedó en una reunión ese tema.

En Firpo los resultados sí se le dieron, pero en Audaz no. ¿Qué cambió?

No todas las gestiones son iguales. Tendrías que estar en mis zapatos para entenderlo. En Firpo tuve un grupo con jugadores que llegué a conocer, no tuve diferencias con ningún jugador. Lo único que exigía era que hubiera lo necesario para seguir en el barco. Acá en Audaz no tuve diferencias con nadie, me voy tranquilo. El presidente nos dio las condiciones para tratar de sacar adelante al equipo, pero no se dieron. Esto es fútbol, hermano.

¿Cree que Audaz podrá mejorar para el siguiente compromiso?

Sí. Hay buenos jugadores. Se hizo una muy buena pretemporada. Hubiésemos querido terminar el torneo en una muy buena posición, peleando por algo importante. Pero no todo el tiempo salís de Superman en el fútbol, a veces toca perder. Ahora nos tocó salir por la puerta de atrás. Hay que agradecer a la dirigencia por el esfuerzo.

Usted trajo al argentino Christian Sánchez Prette, ¿ha llenado las expectativas?

De jugadores no quiero tocar el tema. Los jugadores se contrataron con las condiciones que tienen y valen.

Rafael Tobar se va con usted, pese a que lo había pedido la directiva para continuar...

Sí. Hemos hablado con el gerente del equipo que este jueves se nos va a cancelar lo que se nos tiene que pagar. Y así ambos quedamos tranquilos.