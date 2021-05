Misael Alfaro espera el permiso de trabajo para comenzar en la Academia United FC

Desde Los Ángeles, California, el ex portero salvadoreño Misael Alfaro reveló que está a la espera del permiso de trabajo para poder iniciar sus labores como nuevo técnico de la Academia United FC luego de ser confirmado por la institución deportiva el fin de semana.

"Salió la oportunidad de un trabajo en una Academia llamada Cuscatlán en Virginia, ellos han dado la oportunidad y las condiciones y solo está faltando el permiso de trabajo y creo que eso nos va a afectar porque aquí en Estados Unidos no podemos trabajar así, si no se nos quita la visa...Lo he hablado con la junta directiva y no me movilizó de Los Ángeles. Si ellos sacan el permiso de trabajo yo viajaré a Virginia para trabajar con la Academia y trabajar con niños y jóvenes" , dijo el ex guardameta del Águila, Firpo, entre otros equipos.

Alfaro comentó a los panelistas que obtuvo una especialización en el área durante el 2019 en Europa.

"Capaz no hemos sido exitosos en cuanto a dar títulos pero gracias a Dios hemos ido sacando jóvenes y jugadores nuevos y siempre agradecen los momentos que uno les dio en su debut y en eso estaba basado el trabajo en la Academia. Ellos están hablando con los abogados del permiso de trabajo y yo estoy hablando con mis abogados acá en Los Ángeles y vamos a ver si se da la posibilidad sino agradecido con ellos", expresó.

Alfaro también opinó sobre el fútbol salvadoreño en general. "Dicen que a mí no me contratan en la primera división porque digo las cosas muy claras. A veces cuando yo hablo no es por dañar a alguien, hablo porque quiero que mejore nuestro fútbol, para que al futbolista se le dé las condiciones para salir adelante. Uno habla opina y a veces el dirigente se molesta pero hay dirigentes muy buenos en el país que también hay que cuidarlos", expresó el ex portero y ahora técnico,

"Hay dirigentes que dejan mucho que desear con sus actuaciones, con su forma de ser. Hay cosas que no deben manejarse al nivel dirigencial sino a nivel técnico porque si vos me contratas vas a dejar que yo arme el equipo no vas estar metiendo su cuchara o diciéndome, meté a mi hijo, meté a mi sobrino o meté a mi marido, pero hay tantas cosas que son indescifrables", enfatizó.

Misael pasó de la crítica a una recomendación. "En nuestro fútbol también quien debe estudiar es el dirigente, nos ponen a estudiar a los entrenadores, a los árbitros por qué no hay una capacitación de dirigentes para que ellos puedan tener el concepto de lo que es un verdadero dirigente".

Sobre los últimos sucesos del fútbol salvadoreño, Alfaro dijo que optó por estar ausente.

"No he metido la cuchara en el fútbol porque uno se decepciona de ver tantas cosas malas que están pasando...El malo sigo siendo yo porque unos pocos se prestan para el circo de ellos, todo por cobrar, yo prefiero rebuscarme, ver que vendo a qué le sco ganancia, es dinero valioso que me gano honradamente", dijo el ex guardameta.

"Hay profesionales que son correctos, pero los profesionales entre comillas que les interesa cobrar, tener su comidita y que el circo siga caminando, esos no son profesionales, profesionales es darte tu puesto en las condiciones que son leales...El fútbol está como está porque nosotros no hemos contribuido, y digo todos porque somos todos, no hemos cambiado nada ni mejorado nada, hay tantas cosas que se quedan pero el fútbol es algo tan lindo que han perdonado cosas tan grandes", agregó.