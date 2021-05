El ex portero salvadoreño Álvaro Misael Alfaro dirigirá al United FC de Virginia y tendrá como asistente a Rafael Tobar, según informó el equipo estadounidense en redes sociales.

"Es un orgullo hacer oficial la llegada de un icono del fútbol salvadoreño a la dirección técnica de nuestro proyecto no solo Copa Mariachi si no para todo lo nuevo que viene. Bienvenido a nuestro nuevo proyecto Misa", fue el mensaje del United FC en Facebook al confirmar la incorporación del ex guardameta de 50 años.

Alfaro ha tenido una trayectoria de 25 años como portero, luego fungió en la preparación de los mismos y en los últimos años se ha desempeñado como entrenador principal.

"Gracias amigos es una academia de fútbol en todos los niveles, bendiciones amigos", dijo Misael Alfaro en su cuenta de Twitter. Además mencionó que "gracias amigos a desarrollar clínicas de fútbol formación en la academia CUSCATLÁN, bendiciones totales", comentó el ex portero en redes sociales.

El ex portero de origen tecleño fue parte de de distintas selecciones nacionales, tanto juveniles como absolutas. Su carrera deportiva fue desde 1991 hasta el 2005.