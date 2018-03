Misael Alfaro a punto de salir del Metapán para dirigir al Audaz

Misael Alfaro, está cerca de convertirse en nuevo entrenador del Audaz de Apastepeque, según confirmó el ex seleccionado nacional.

Durante el Apertura 2017 fungió como auxiliar técnico del Isidro Metapán, puesto que aún desempeña, pero hoy admitió que está en conversaciones con la dirigencia calera para poder rescindir su contrato y probar suerte con los coyotes como entrenador principal.

"He tenido pláticas con el presidente del Audaz (Juan Pablo Herrera), pero todavía no he firmado, aún no soy el técnico", dijo Alfaro al ser consultado por EL GRÁFICO.

Alfaro dice que este miércoles por la mañana tendrá una reunión con la dirigencia de los jaguares y que luego de ello tomará una decisión.

"En realidad ya quiero dirigir un equipo, pero con Audaz todavía no es oficial. Tendré una postura hasta el miércoles", agregó el popular "Misa".

El gerente de Audaz, Jaime Barrera, dijo que Alfaro y que el entrenador uruguayo Pablo Quiñónez, actual entrenador del San Pablo Taacachico, estaban en la lista de pretendientes tras la salida del hondureño German Pérez.

Al cierre del Apertura 2017 el equipo terminó en la casilla nueve, gracias a seis triunfos, cinco empates y 11 derrotas. Hasta las últimas fechas estuvo a punto de colarse a los cuartos de final en su primera participación dentro de la liga mayor.