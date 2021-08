Misael Alfaro: "Queremos compaginar los nombres con el fútbol alegre"

Álvaro Misael Alfaro tomó las riendas del Isidro Metapán el pasado lunes tras la salida del español Juan Cortés en la dirección técnica. El nuevo estratega busca recuperar la confianza del plantel que el cuatro jornadas del Apertura 2021 registra dos empates y dos derrotas.

Alfaro reconoce que hay un plantel competitivo y solamente hay que generar ese ambiente ganador. Eso sí, advierte a sus pupilos que nadie tiene el puesto seguro y deben trabajar a diario para ganarse la titularidad.

¿Cómo marcha el trabajo en esta nueva etapa como entrenador del Isidro Metapán?

Contento por la oportunidad que me da la junta directiva, muy honrado. Los jugadores lo han tomado a bien, los veo contentos, motivados, queremos cambiar el chip, cambiar la historia y poder retomar la confianza ganando el próximo sábado acá.

¿cuál es el diagnóstico, cómo has visto al equipo?

El lunes que venimos vi el grupo, hicimos fútbol para tener esa impresión. No puedo dar un diagnóstico directo o consiso porque no me gusta hablar de los técnicos que se van, cada quién tiene su oportunidad y ahora me llegó a mí. Hablar mal del que se fue nunca ha sido mi condición.

Nombre por nombre, el Metapán tiene jugadores de buen pie.

Me siento contento por el grupo que tengo, hay buenos jugadores, buenos nombres. Lo que falta es compaginar todo esos nombres con el fútbol alegre, para ganar, con responsabilidad, para que nuestra gente vuelva al estadio. Ellos están comprometidos, yo también, esperamos que el equipo levante.

Misael Alfaro, entrenador de Isidro Metapán

Te vimos en la práctica de lleno para corregir a los jugadores, meterle dinámica ¿cuál es el plan para que el jugador asimile tu propuesta?

En base a la confianza, creer en él, ser honesto y leal con él. Es importante hablarle claro al jugador lo que quiero, lo que podemos hacer, y si la capacidad está en ellos y la fe es grande, vamos a lograr cosas importantes también.

Tienes su trayectoria en Metapán como jugador, capitán, auxiliar técnico, preparador de porteros, campeón y ahora como entrenador ¿buscas también generar esa identidad del equipo al jugador?

Por supuesto. Yo estaba en la playa el (pasado domingo), me llamó el presidente (del Metapán, Alberto Pérez), hablamos un ratito, solucionamos pronto y aquí estamos con una ilusión de un sueño que tenía de venir acá como entrenador. El reto es grande y queremos hacer buen camerino y transmitirle al jugador esa identidad con el equipo.

Te has acompañado también de exjugadores que formaron parte del equipo como Rafael Tobar, Oswaldo Figueroa y Omar Mejía.

Todo eso abona a lo que buscamos. Tenemos a Omar Mejía que es el máximo ídolo en la ciudad, ganó todos los títulos con el Metapán. Así el resto del cuerpo técnico son gente capacitada y con vínculo en el equipo claro, esto no quiere decir que venimos a poner el pecho y ya somos campeones, vamos de lo pequeño a lo más grande. Buscamos que juguemos bien al fútbol, luego que el equipo gane y que la gente vuelva al estadio.

Hablanos del equipo. La directiva dijo que los españoles Juan Ramón García y Manuel Suárez ya no seguían en el equipo pero se mantienen en el plantel ¿Qué hizo cambiar de idea?

Yo no doy por enterrado a nadie. No me gusta llegar a un lugar y quitarle el trabajo a nadie. Pidieron una oportunidad, los vi y tienen condiciones ¿que hay que trabajarlos? Sí, y aquí están. Las puertas no se le cierran ni se le quita el alimento a nadie.

Pasé diez meses sin trabajar y venimos de sufrir muchas cosas en los cuales también me pongo en los zapatos de ellos. Están lejos de su país y tienen calidad, mucha disposición, era muy duro dejarlos ir con 20 minutos de juego y no es de echarles la culpa de lo que pasó en el equipo. Aquí somos todos y lo importante es que hagamos todos el esfuerzo.

¿Cómo está la preparación de cara al primer choque ante el Municipal Limeño?

Hemos hecho bastante fútbol y les hemos dicho que nadie es titular, nadie es dueño de la camisa, que se cuiden porque el sábado salgo con mi idea y si no se cuidó, pues ni modo. El jugador debe personalizar su disciplina, estar bien y rendir al máximo. En cuatro días cuesta arrancar, no es queja, queremos ir por la victoria.

El Limeño también está en una situación similar al no ganar aún en el torneo.

Será un partido difícil porque ellos están en situación complicada donde nadie quiere estar. Vamos hacer nuestra propuesta y buscar ganar.