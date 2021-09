Misael Alfaro: "No tengo nada que reprocharle a Renderos"

Para el director técnico de Isidro Metapán, Misael Alfaro, sacar un empate en el estadio Sergio Torres Rivera ante un rival "difícil" como Firpo es "importantísimo", y se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores.

"Estoy muy contento con el desarrollo de mis jugadores, con el desarrollo que han hecho en dos semanas de trabajo para poderse reincorporar y tener una idea del fútbol que yo quiero, y agradecido con la Junta Directiva porque ha cumplido con lo que le hemos pedido", comentó.

Sobre la expulsión de Raúl Renderos, el estratega declaró que no tiene nada que reprocharle a su jugador y que ahora le dará la oportunidad a alguien más del equipo en la próxima fecha.

"Va a ser difícil la baja de Renderos porque venía de lesión y lo estaba haciendo muy bien, venía recuperándose en gran manera, pero esto es fútbol y creo que no se puede venir a culpar a un jugador solo porque lo expulsen, habría que estar dentro del campo, sentir ese calorcito, sentir ese desgaste, energía. No tengo nada que reprocharle a Renderos, hizo un buen partido y tengo más jugadores, soy del pensar que si hay jóvenes y hay jugadores que pueden debutar lo vamos a hacer", dijo el timonel calero.

El míster aseguró sentirse tranquilo tras cuatro partidos al mando de la escuadra fronteriza, y añadió que en el próximo encuentro buscarán obtener el triunfo como locales.

"Puedo ver a los ojos a los jugadores porque verdaderamente hemos venido a trabajar, a tratar de darle un cambio estructural en manera de juego y en la psicología del futbolista", comunicó.

Para Alfaro, jugar en el estadio de Firpo es muy especial por lo que logró en su carrera como guardameta, no obstante aseguró que en el fútbol debe ser un profesional y rendir al máximo en la institución en la que actualmente labora.

"Se me enchina la piel al estar aquí, el sentirte ante mucha gente, me llevo eso el cariño y respeto de la afición, eso no tiene precio, se guarda en el corazón pero dentro del fútbol hay que ser profesional, vas a una institución tenes que rendir al máximo, a dejar una huella ante todo como persona", expresó.