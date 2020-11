Misael Alfaro: "El reto es grande, hay buenos porteros en Chalate" 

Misael Alfaro se sumó al cuerpo técnico del Chalatenango este miércoles en donde tendrá el rol de preparador de porteros según dio a conocer el equipo norteño. Alfaro fue entrenador principal del Municipal Limeño en este Apertura 2020 pero luego de tres fechas fue cesado y ajlra estará con los morados.

Alfaro ha tenido una trayectoria de 25 años como portero, luego fungió en la preparación de los mismos y en los últimos años se ha desempeñado como entrenador principal. Ahora, a su llegada al equipo norteño, destacó que hay buena camada de porteros como Óscar Arroyo y Ernesto Paz, los cuales buscará que puedan explotar sus habilidades.

"Me habló la directiva del equipo y también Ramón (Sánchez, entrenador del Chalatenango) para que viniera a ayudarle con los porteros. Me sumé al trabajo este día (miércoles) y aquí estamos dando nuestro aporte. El reto es grande, hay buenos porteros, hay un plantel muy competitivo y he venido a sumarme al grupo", dijo Alfaro.

"Quiero sumar para que el grupo crezca, para que los mismos porteros puedan hacer bien su trabajo y pues venir a dar el apoyo para animar a los jóvenes", agregó Alfaro.

La llegada al equipo norteño se da también ante la salida del anterior especialista, Luis Sanabria, quien ya no seguirá con el equipo. "Agradecemos al profesor su entrega y profesionalismo en el trabajo realizado para nuestra institución. Le deseamos en sus proyectos a futuro", reza el comunicado norteño.

Ante esto, Alfaro destaca que hay trabajo por hacer pero que cuenta con las credenciales para que sus ahora pupilos puedan dar el salto de calidad como lo hicieron otros en el pasado.

"Trabajé como preparador de porteros. Trabajé a (Fidel) Mondragón, a (Óscar) Pleitez, a muchos porteros, incluso en Chalatenango. Vengo contento por hacer algo que me gusta que es trabajar a los porteros y he tenido la vivencia de 25 años en esta posición. Es algo que me agrada, me motiva, me gusta el fútbol y es importante el trabajo que uno realiza para motivar a los jóvenes", concluyó.