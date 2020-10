Misael Alfaro: "El estilo y la forma (de juego) la vamos agarrar" 

El análisis que hizo Misael Alfaro es que a sus pupilos les faltó un poco más de conjunción en ciertos paisajes del duelo ante el Águila y las desconcentraciones en el área le pasaron factura en los dos penaltis.

De la derrota acepta su responsabilidad y no tiene tiempo para lamentos. Hizo su valoración y la ha compartido con sus pupilos para que hagan su análisis y busquen corregir los errores. El entrenador del Municipal Limeño habló sobre la importancia de seguir trabajando para calibrar su idea de juego que le dio resultados en buenos tramos del encuentro y que debe de sacar adelante los próximos compromisos.

"Es complicado, venimos de una pretemporada fuerte y se siente, son humanos. Se quiso jugar buen fútbol por momentos y la idea que está requiriendo, como nosotros lo queremos; sin embargo por momentos se perdía, quizá nos quedábamos sin gas o algún jugador le faltó un poco más de pierna", destacó Alfaro.

El estratega no puso reparos en la derrota. Sabe que las dos faltas existieron en el área y a este nivel no se perdonan, sobre todo cuando un jugador como Nicolás Muñoz llega a ejecutarlos.

"Nos ganó bien el Águila, cometimos dos faltas en el área que las recalcamos y les hicimos ver a los muchachos que hay que tener ese tacto, ese cuidado, porque en un juego no podemos cometer dos penaltis, ya demasiada desconcentración", agregó.

¿Cómo mejorar? El Limeño mostró facetas interesantes en presión y transiciones rápidas así como el asociarse entre jugadores como Ramón Rodríguez, William Canales Edwin Sánchez, entre otros, para cerrar las conexiones del rival a base de pases rápidos.

"El estilo y la forma (de juego) la vamos agarrar, espero en Dios que nos tengan paciencia porque esto de los entrenadores es de resultados. Hemos trabajado en una idea y quisiéramos hacer un proceso pero en este país no se puede hablar de ello, pero gracias a Dios he tenido el apoyo de Rómulo Gómez (vicepresidente del equipo).

Ahora se vienen compromisos duros y los cucheros no quieren dejar de lado el buen accionar. Sabe que hay una apuesta clara en el torneo de CONCACAF y luego del traspié ante el Águila es momento de recuperar el terreno perdido.

"Yo me hago cargo del resultado (ante Águila) aunque por momentos fue injusto. Esto no para. Viene el torneo de la CONCACAF y darle vacaciones al jugador es como darle armas al rival. Ahora se viene también el Firpo, un rival directo y en el grupo hay que ganarle a todos. El Firpo buscará sacar puntos en casa pero ahí no podemos perder, hay que salir a buscar nuestro resultado", destacó.