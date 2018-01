Misael Alfaro: "Continúo, pero los resultados no se nos están dando"

El Audaz solo ha sumado dos puntos en el Clausura 2018 tras cuatro jornadas. Es, junto al Dragón, uno de los dos equipos que todavía no ha ganado en este torneo. Y luego del empate ante los mitológicos, puso la situación cuesta arriba. Sin embargo, el técnico Misael Alfaro dijo que tras una reunión con los jugadores espera que haya una reacción.

¿Cómo está la situación en las filas de Audaz, sigue como técnico o no?

Sí, continúo. Los jugadores se reunieron con el presidente del equipo y le pidieron que siguiera con ellos. Están conscientes de que se está haciendo un buen trabajo, a pesar de que los resultados no se nos están dando. Ellos hablaron con la dirigencia y se acordó que continúe con el grupo.

¿El presidente (Juan Pablo Herrera) dijo que era usted quien había dicho que si no le ganaba a Dragón se iba?

No, no he dicho eso. No sé de dónde lo sacaron, pero no dije eso. Creo que el resultado con Dragón fue positivo, ya que al igual que en el partido contra el Santa Tecla me expulsaron jugadores, en ese sentido jugamos con desventaja y a pesar de ello logramos el empate.

¿Qué le dijo el presidente?

Nos reunimos, hablamos y aclaramos todo, pero uno como entrenador siempre tiene hechas las maletas. Esto así es, el trabajo de entrenador es así. Un día estamos y otro día no, pero por el momento la situación está aclarada y vamos a continuar trabajando con el equipo.

¿Durante sus declaraciones usted dijo que había un grupo de jugadores que no estaba colaborando, que estaban interrumpiendo el trabajo?

Todo está aclarado. Antes de hablar con el presidente Juan Pablo Herrera me reuní con ellos, los encaré, ya que se me había dicho que algunos de ellos no estaban colaborando con la causa. Nos reunimos, hablamos y todo quedó claro.

La información que tenía resultó que no era, por ello les pido disculpas por haber dudado de algunos de ellos.

Hablé con los jugadores de los que tenía dudas y todo se aclaró. Es más, fueron ellos los que le pidieron al presidente de que siguera con el grupo, todo está aclarado.

¿Entonces todo volvió a la normalidad?

Sí, todo volvió a la normalidad. Creo que lo único que queda es seguir trabajando, darle con todo y esperar que los resultados se nos vayan dando. Creo que las expulsiones nos han afectado, como en el juego del domingo cuando perdimos un jugador, por lo demás el trabajo se está haciendo, aunque a veces las cosas no salen como uno quiere.

¿Y los jugadores qué le pidieron?

Me hicieron ver algunas cosas que ellos no comparten y creo que en la medida de lo posible vamos a tratar de cambiarlas por el bien de todos. Hay algunas cosas en las que ellos no están de acuerdo y algunas de esas cosas las reconozco y vamos a tratar de cambiarlas, pero otras no, ya que como técnico tengo el derecho de mantener una línea, un estilo con el que quiero que el equipo trabaje.