Misael Alfaro: "Afrontaremos la liga con dos sistemas diferentes"

La primera división anunció el pasado viernes en sesión de presidentes que el torneo Apertura 2020 iniciará el 5 de septiembre y que se estrenará un nuevo formato de competencia acorde a las circunstancias que vive el país a raíz de la pandemia del COVID-19.

Al respecto, Álvaro Misael Alfaro, técnico de Municipal Limeño, destacó los puntos favorable y los que debería mejorar la liga en torno al nuevo formato de competencia donde los limeños junto a FAS y Alianza deberán buscar la mejor estrategia para afrontar tanto el torneo de liga como el torneo regional de la CONCACAF previsto para su inicio en la última quincena de septiembre.

"Serían casi tres meses los que los cuatro equipos jugarían al final si no clasifican a la fase de cuartos en este nuevo formato, es difícil determinar pros y contras porque al inicio el grupo nuestro (en primera fase) es fuerte, difícil porque uno desea terminar en buena posición y de no hacerlo se deberá enfrentar a los líderes de cada grupo en la segunda fase y eso queremos evitarlo", señaló el estratega tecleño en alusión a la forma en que se deberá encarar las primeras dos fases del torneo nacional donde contempla la creación de tres grupos con cuatro equipos en la fase preliminar y donde sus rivales directos serán Jocoro, Águila y Luis Ángel Firpo.

"De todos los grupos todos vamos a jugar primero seis partidos, luego serán 10 en la siguiente fase para totalizar 16 partidos, pero los objetivos serán distintos en la fase dos donde comenzaremos a cero y hay que pensar en hacer las cosas mejor porque en la primera fase solo sumarás puntos para determinar tu ubicación y saber en qué grupo quedarás para buscar la fase de cuartos ya que los primeros cuatro posiciones de cada hexagonal clasifican", destacó el timonel nacional.

Con 65 partidos dirigidos en primera división desde el Clausura 2016, Misael Alfaro reconoce que su trabajo con los limeños será distinto al resto de los integrantes del grupo oriental porque deberá lidiar además con la eliminatoria en la Liga de la CONCACAF donde hasta el momento desconoce su rival y las fechas a jugar.

"Cómo (Municipal) Limeño la tendremos más difícil porque vamos a tener que dosificar las cargas porque estaremos en dos torneos distintos y hay que responder en ambos", aclaró. "Si al final nos cargan mucho en la liga debemos implementar dos formas distintas de trabajar, hay que hacer mejor las cosas porque debutamos en un torneo internacional", insistió el estratega de origen tecleño de 49 años.

SUS VALORACIONES

Acerca del nuevo formato de competencia, Alfaro Sánchez admite que habrá cosas que favorecerá a los 12 equipos aunque señaló de manera tajante que más allá de las ventajas que el sistema presenta será todo en vano si los dirigentes de los 12 equipos no toman las providencias necesarias para evitar un contagio a futuro.

"La mayor ventaja es que no nos vamos a movilizar mucho, lo más que vamos a viajar más lejos será a Usulután, por lo demás eso facilita mucho y no cargamos al plantel en los físico ya que los viajes cansan, son matadores y eso es algo que estamos evaluando", destacó.

"Esperamos que la pandemia esté más controlada al llegar a las hexagonales, yo tengo desde que inició la cuarentena toda la planificación de nuestra pretemporada (si es que al final habrá), los grupos de trabajo en la semana, lo hice incluso pensando en que al final mi fe me ayudaría para mantener la idea que iríamos a la CONCACAF, al final la rectificación obligada a la FESFUT nos ha permitido estar allí por méritos propios, lo que CONCACAF tomó en cuenta es que invalidó lo que la FESFUT pretendía hacer", indicó Álvaro Misael quien apuntó su preocupación en las condiciones sanitarias en las sedes que su equipo actuará.

"Espero encontrar las condiciones de trabajo en cada estadio, en lo personal espero eso, no solo en nuestra sede, pido que sea así en todas las sedes, sabemos que será difícil y espero que nos cuidemos todos ya que hay que ser realista que no hay por ahora modo de hacer pruebas para el COVID-19, es complicado y se debe aceptar eso, por eso apelo a la conciencia de cada equipo para que se preocupe en las medidas sanitarias en cada sede", acotó.

Misa Alfaro confirmó además que no habrá (hasta el momento) ninguna contratación de último momento que ayude a potenciar al equipo unionense para afrontar bien la liga y la CONCACAF.

"Para mí el plantel de Limeño está ya listo, no hay más de dónde sacar, no hay dinero para hacerlo y entendemos la postura actual del dirigente porque tenemos ya cuatro meses de parón y el futbolista llegará a cero, nuestra labor es tratar de levantarlo, en mente buscaba tener seis semanas de pretemporada para levantar a los jugadores en lo físico y táctico y al final no lo tendremos, eso hay que aceptarlo, condiciones mínimas tendremos y no hay que pedir más."

Acerca de las posibilidades de enfrentar en cualquiera de las dos hexagonales de la segunda fase a los equipos tradicionales de la liga, Misa Alfaro es de la idea que "pensemos que enfrentarnos a FAS y Alianza los encontraremos en la segunda fase, pero hay que mentalizarnos que si queremos seguir en esto debemos ganarles a todos."