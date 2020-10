Misael Alfaro: " Nos duele en el alma haber quedado fuera"

Misael Alfaro hizo historia con Limeño , tras la primera presentación del equipo santarroseño en Liga CONCACAF. Pero , al igual que FAS, los de Santa Rosa de Lima fueron debut y despedida. Los mineros también registraron un paso efímero en el certamen regional, tras perder por 21-2 ante el Forge canadiense, en la cancha del estadio Cuscatlán, en una ronda que se juega a un partido.

Pese a la derrota, Alfaro no arrugó y se quedó con el rédito del rendimiento de sus jugadores. "Es aplaudible lo de los muchachos. El equipo canadiense tuvo mucha posesión, mucha táctica y nos hizo correr mucho. Tratamos de contrarrestar todo eso, con el bloqueo de muchas zonas. Esto nos deja una gran enseñanza, porque es la primera oportunidad de Limeño. Nos duele en el alma haber quedado fuera. Estuvimos cerquita de llegar a lo que queríamos, que era clasificar. No se pudo, pero aplaudo a mis jugadores. Me voy con el sacrificio y entrega de ellos dentro del terreno de juego", argumentó el estratega del equipo mantequero.

Luego el timonel de Limeño rescató el trámite hecho por el contrincante desde lo táctico. Para Alfaro, su equipo no estuvo ante un neófito en materia de competencia regional.

"Este equipo conoce bien este torneo. Es el campeón de Canadá. Hay gente que opina solo porque tiene boca, aunque les moleste hay que decirlo Jugamos contra un equipo que tiene mucha posesión. Tiene un orden del que no se sale. Tratamos de hacerle daño con la posesión de pelota, pero lamentablemente no alcanzó. Cuando ellos se quedan con diez tratamos de ser más ofensivos y tratamos de buscar el gol gane. Lamentablemente se vino esa desconcentración en la zona baja con esa pelota que nos cruzaron. Nadie quiere errar",dijo el técnico debutante en lides regionales.

Luego, Misael lamentó que algunos de sus jugadores no hayan sacado provecho ante la oportunidad de representar a Limeño a escala regional.

"Esperábamos el alargue y llegar hasta la tanda de penaltis. Pero a veces el jugador no aprovecha las oportunidades. Vos le prestás la camisa y a veces el jugador no entiende. Ahora hay que retomar el torneo. Hay que esperar la decisión que se va a tomar en el equipo. Me duele en el alma haber perdido. No pasamos vergüenza de principio a fin. La gente pudo ver fútbol", externó el entrenador, que espera poder seguir al frente del equipo de Santa Rosa de Lima.