Mirian León: “Falta dar un paso para vencer el machismo en el arbitraje”

Mirian Patricia León fue una destacada jugadora de la selección juvenil y mayor de fútbol de El Salvador y en su retiro, emprendió la carrera en el arbitraje. Comenzó dirigiendo partidos de escuelas de fútbol y de la liga mayor aficionada de Usulután, y en la actualidad, destaca desde hace diez años, dirigiendo partidos de la segunda, tercera división y encuentros de la categoría de reserva de la primera división.

En el año 2009, recibió su certificación para dirigir en el fútbol profesional salvadoreño y un año después, debutó como árbitro central en la tercera división. Desde el año 2010 se ha mantenido dirigiendo en fútbol profesional.

En su palmarés, cuenta con dos finales de la categoría de reserva (en el año 2011), dos Mundiales Femeninos de FIFA (juveniles), seis Premundiales de CONCACAF, Juegos Panamericanos (2015, pitó la final), dos Juegos Centroamericanos y del Caribe (en Costa Rica y República Dominicana).

Participó en diferentes eliminatorias en todas las categorías en los países del Caribe, Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá; arbitró juegos amistosos de la selección femenina mayor de Estados Unidos, Japón, China, Francia, Inglaterra, Canadá, Holanda, Suecia y Brasil.

“Comencé dirigiendo partidos de niños, en el año 2009 saqué el escalafón para árbitra de liga profesional”, comentó León, sobre sus inicios en el arbitraje y detalló que en más de una década en el arbitraje, cuenta con múltiples seminarios internacionales “tengo muchos seminarios de capacitación y actualizaciones de las reglas de juego en diferentes países”.

Sin embargo, reconoció que abrirse espacio en el arbitraje salvadoreño no es una tarea fácil “el arbitraje para las mujeres es muy difícil, nos hace falta dar un paso para vencer al machismo, a veces, en los mismos compañeros árbitros se da el machismo, ven de menos a la capacidad que puede tener una mujer”.

“No son todos, pero entrar a ese ambiente de arbitraje, es complicado, no es para cualquiera, es de tener mucha preparación física y teórica, para poder desempeñarse de la mejor forma en la cancha y demostrar, que las mujeres también tenemos capacidad”, aclaró.

AMANTE DEL DEPORTE

Mirian León destacó como futbolista en el Instituto Nacional de Usulután y dio el salto a los diferentes procesos de selección femenina de El Salvador. Con el centro de estudios usuluteco logró el tricampeonato entre el año 2001 y 2003, en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER), realizados en El Salvador, Guatemala y Honduras, respectivamente.

Esa experiencia le permitió dar el salto a la selección femenina de El Salvador. Entre el año 2003 y 2007, disputó, con el combinado nacional, dos Premundiales y dos eliminatorias mundialistas, hasta que en el año 2009, firmó su retiro como futbolista, para dedicarse a sus estudios de ingeniería en informática y redes.

Cuenta con curso de entrenador clase D, título de preparación física y técnico en el idioma inglés. Debutó a los 23 años de edad en la tercera división “tuve la oportunidad de ir a eliminatorias, Premundiales femeninos, tenía experiencia en el deporte y eso me facilitó en el arbitraje. Fue una ventaja, conocía el manejo con los jugadores, presencia, personalidad, me sirvió en el arbitraje, para poder conocer las reglas de juego y aplicarlas”, recordó.

Sostuvo que “gracias a Dios, en los año 2010 y 2011, con la comisión de arbitraje (de la FESFUT), presidida por Humberto Torres, hubo mucha oportunidad para las mujeres en el arbitraje, mucho apoyo, se nos abrieron los espacios, en la cancha demostrábamos capacidad y así nos ganábamos las designaciones (arbitrales). Esa comisión me apoyó para escalar escalafones, en el 2011 me promovieron como árbitro internacional y en el año 2012, recibí escarapela FIFA”.

Manifestó que “la comisión apoyaba, muchas veces no se dan oportunidades porque sienten que si una mujer, dentro de la cancha, hace mejor el trabajo que un hombre, obviamente, no se ve bien. Si hay un partido de fútbol, está una mujer y un hombre, ponen al hombre (como árbitro), no por capacidad, (lo hacen) por el hecho de ser hombre y quizás, no puedan tener la misma capacidad, inteligencia y conocimiento en las reglas que una mujer, pero ahí está esa desventaja. A veces he sentido así: un juego importante de la segunda, tercera o reserva, ponen a un hombre. Falta todavía romper esa brecha, que le den la misma oportunidad al hombre que a la mujer”.

“Es importante que se dé la igualdad y el mismo trato para hombres y mujeres porque está demostrado que las mujeres tienen la capacidad en el arbitraje y pueden hacer bien las cosas, de hecho, hemos representado bien al país a nivel internacional”, añadió.

Aseguró que la carrera en el arbitraje es complicada “realizamos las pruebas físicas, médicas y teóricas igual que los hombres, uno como mujer, debe de trabajar al doble para tener oportunidades; por genética, los hombres son más fuertes que las mujeres, en el sentido de la masa muscular y potencia. Por esa parte, ha sido muy difícil para las mujeres llegar al arbitraje profesional. En mi caso, tuve la oportunidad de practicar deporte y esa base me sirvió en el arbitraje y poder vencer esas pruebas que tenía que cruzar, para llegar al profesional”.

POR CUMPLIR

En El Salvador hay talento y profesionalidad entre las mujeres, pero León reconoce que las aspirantes deben de tener “mucha voluntad y que les guste, porque es un ambiente muy difícil, muchas pruebas físicas y teóricas. Saber y aplicar las reglas de juego porque dentro de la cancha vamos a resolver problemas y situaciones, la preparación debe de ser integral, le aconsejo a las que quieran incursionar en el arbitraje, tener mucho carácter y personalidad, paciencia, trabajo y esfuerzo. Las oportunidades llegan. La FIFA viene exigiendo que se apoye mucho al arbitraje femenino, antes no era prioridad el fútbol y arbitraje femenino, pero ahora, FIFA exige que se apoye”.

“Falta deseo y ganas de incursionar, gracias a Dios, a mí, el arbitraje me ha dado muchas bendiciones. Me ha regalado mucho, como jugadora no pude estar en un Mundial femenino, pero como árbitra, sí. Todo se puede lograr, es una carrera difícil, pero las puertas están abiertas”, manifestó.

Tras una década en el arbitraje profesional, considera que su única deuda es arbitrar en un Mundial mayor femenino, y en la primera división, ambos objetivos siguen en su radar “la única deuda es participar en un Mundial mayor, estuve en eliminatorias, premundiales, pero un Mundial femenino mayor, es mi única espinita, para FIFA, estoy joven para llegar a esas instancias”.

Aclaró que “a nivel de CONCACAF, las árbitras de Centroamérica, nos toca competir con las árbitras mexicanas, canadienses, estadounidenses y sabemos que no contamos con poder político, que también cuenta en el arbitraje, pasa igual que en el fútbol. Toca aprovechar cuando se den las oportunidades”.

Mientras que para llegar a la primera división, considera que debe superar las pruebas físicas y esperar el llamado “tendría que pasar las pruebas físicas de hombres, para buscar la opción, (pero) puedo pasar las pruebas físicas, pero nadie asegura que me van a poner para dirigir”, concluyó.