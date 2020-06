Miralem Pjanic: "Se ha cumplido un sueño"

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic, fichado por el Barcelona por cuatro temporadas, declaró este martes sentirse "orgulloso y feliz" por cumplir el sueño de jugar en el club blaugrana.



"El Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo, y ser parte de él es el peldaño más alto para cualquier futbolista", declaró Pjanic a la web de la Federación del Fútbol bosnia.



"Para mí se ha cumplido un sueño. Estoy feliz, orgulloso, no sólo por mí sino también por mis padres y por toda Bosnia-Herzegovina. Nunca olvido de donde he partido", dijo.



El futbolista, de 30 años, indicó que "el éxito no llega de por sí, sino con un gran trabajo, esfuerzo y la confianza de que en la vida se puede conseguir todo". "Y esto es una prueba", indicó.



A Pjancic le queda por terminar el contrato con su actual club, el italiano Juventus, donde permanecerá hasta el final de la presente temporada. "Tengo muchas ganas de salir al Camp Nou", declaró.



El Barcelona anunció el lunes la contratación de Pjanic, procedente del Juventus, a cambio de 60 millones de euros, más cinco millones en variables.



El club azulgrana informó de que Pjanic, de 30 años, firmará por cuatro temporadas -hasta junio de 2024- y su cláusula de rescisión se sitúa en 400 millones de euros.



Pjanic inició su carrera profesional en el Metz francés en 2007.



En el Olympique de Lyon, donde jugó hasta 2011, fue uno de los destacados del equipo que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones la temporada 2009-10.



En 2011 firmó por el Roma, en el que jugó otras cinco campañas, y en 2016 llegó al Juventus, con que ha conseguido tres Ligas, dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia.