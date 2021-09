Ministerio de Salud y PNC verificarán protocolos de bioseguridad en el Cuscatlán

El Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil y el INDES dieron detalles sobre protocolos de bioseguridad a cumplir para el partido de este jueves de la selección de El Salvador contra Estados Unidos.



La cartera de estado recordó que estarán en el estadio Cuscatlán para verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad y es requisito fundamental para ingresar al estadio la presentación de la cartilla de vacunación con las dosis completas (2).



"Estamos preparados para trabajar de forma articulada para prevenir riesgos a la población y está demostrado la importancia de la vacunación. Por ello, hago el llamado a la población que asistirá al encuentro a hacerlo si posee el esquema completo", recalcó Francisco Alabi, ministro de salud.



El partido de El Salvador contra el combinado norteamericano está programado para las 8:00 de la noche en el Cuscatlán. Está prohibido el uso de armas, drogas, pancartas y objetos contundentes.



“Es importante recordar que los responsables del evento son los señores de la FESFUT pero el Ministerio de Salud estará presente verificando que se cumplan los protocolos de bioseguridad y para atender cualquier emergencia”, insistió el funcionario.



Por su parte Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC explicó que habrá unos 4,000 elementos incorporados en el plan de seguridad en San Salvador de los cuales 900 miembros serán para el dispositivo en el estadio y sus alrededores, donde implementarán tres anillos de seguridad.



"700 policías en los tres dispositivos de seguridad; dispositivo Hermano Lejano que es la colaboración en el servicio de la seguridad vial y Tránsito va a estar desarrollando esa labor y en el anillo secundario de seguridad es para garantizar la seguridad los accesos peatonales, especialmente, sobre l a calle a Huizucar que va a estar cerrada (para vehículos) y la población pueda ingresar al estadio", comentó Arriaza Chicas.



Además de agentes, personal de Salud, bomberos y rescatistas, entre otros colaborarán en el dispositivo el día del juego que marcará el arranque de la octagonal de la Concacaf.



"De todos es conocido que el deporte, la salud y la seguridad son prioridades para este Gobierno, y por eso estamos acá para detallar aquellas medidas que salvaguarden la integridad de los aficionados", dijo el presidente del INDES, Yamil Bukele.

"El llamado es para que los amantes del fútbol se cuiden, que lleguen temprano al estadio, que cumplan las medidas de bioseguridad y así puedan disfrutar del partido, ya que desde hace 12 años El Salvador no llegaba a esta instancia", enfatizó Bukele.



Alabi explicó que se podrían aplicar sanciones a la FESFUT en caso de no complirse con las respectivas medidas sanitarias.



"Si se pueden tomar medidas sancionatorias a la Federación Salvadoreña de Fútbol que es la responsable, el Ministerio está verificando los cumplimiento de todo lo que está normado y esperamos que esto no vaya a ser una necesodady se va a cumplir con todas las medidas las cuales son responsabilidad de la Federación", dijo Francisco Alabi, ministro de Salud en el cierre de la ronda de preguntas.