Milton Rodas jugará en el Aspirante

Durante el confinamiento por el COVID-19, el jugador nacional, Milton Rodas, expuso en redes sociales su necesidad de encontrar equipo para jugar la próxima temporada debido a la delicada situación que atraviesa nuestro país. En esta semana, Rodas confirmó que ya tiene una nueva oportunidad y su destino es el Aspirantes de la segunda división profesional.

Así, este volante espera aportar con buen juego y goles la confianza que le han depositado tanto el presidente, como el entrenador Jorge Calles para esta nueva temporada. Rodas destacó que se siente con muchas ganas de salir adelante y alternar sus proyectos tanto en el fútbol como en sus estudios.

"Gracias a Dios que ya salió la oportunidad y estoy muy contento porque después de mucho tiempo y pasar momentos difíciles por cuestiones de salud, ya tenemos trabajo. Estuve dos años sin jugar de manera profesional", comentó el nacional.

Cuando fue nombrado como entrenador Jorge Calles, buscó una oportunidad en el cual pudiera mostrar su juego y contó con el apoyo del cuerpo técnico. Los de Jucuapa comenzaron pretemporada la semana pasada y ya este martes, Rodas comenzó de lleno como nuevo refuerzo tras el acuerdo alcanzado con la dirigencia.

"Me comuniqué con el profesor Calles y me dijo que llegara. Después del primer entrenamiento me dijo que me quedara y ya arreglé con la directiva, solo falta la firma del contrato y eso me tiene motivado. El torneo será atípico por todo lo que se vive y si bien serán pocos los equipos, quiero hacer siempre las cosas buenas, espero tener una buena participación para regresar a la primera división", agregó.

Rodas tuvo su paso en la primera división con el Dragón, en 2015, y de ahí ha estado en la liga de plata. Su último equipo en esta categoría fue el Platense y debido a una lesión tuvo que parar. Entonces se dedicó a sacar sus estudios de la cual ahora cursa el tercer año administración de empresa turística en una universidad en la capital.

"Ya estoy de lleno en mi carrera, estamos ahora con clases virtuales y hemos inscrito las cinco materias porque quiero avanzar un poco. Gracias a Dios las cosas van saliendo de la mejor manera y espero salir adelante", destacó.

Originario de San Juan Nonualco, en La Paz, en su vivienda tiene unos árboles de limones y con su padre los cortaba para ir a venderlos y así obtener un poco de ingresos durante la pandemia.