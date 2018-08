Milton Molina cumple 10 años en Isidro Metapán: ¿alguna vez se irá?

Allá por 2008, el nombre de Milton Molina comenzó a hacerse recurrente en la alineación del Isidro Metapán. Edwin Portillo le dio la confianza y el jugador supo administrarla hasta hacerse dueño de la zona central de la zaga.

Fue parte de varios títulos con el equipo jaguar y fue de los pocos que se quedó cuando hubo un éxodo de jugadores en 2016. Ahora, asegura que solo una atractiva propuesta laboral lo haría salir del equipo calero. Pero por ahora está en su casa y esto es lo que le cuenta a EL GRÁFICO.



¿Cómo ve al Isidro Metapán en este Clausura 2018?

Se ha renovado mucho la plantilla. Creo que la meta es estar peleando semifinales y el campeonato. Se trabaja para ello. Veremos lo que pasa en el camino. Contra Santa Tecla se vio un equipo ordenado. De a poco vamos a ir mejorando. Aspiramos a estar ahí en una semifinal.

¿Cuán difícil ha sido para Metapán este nuevo proceso después de casi una década de éxitos? ¿Qué implicó ganar diez títulos para el plantel jaguar?

Esto comienza aún, pero como dije antes, las expectativas son grandes. Nosotros, como jugadores, tenemos que dar ese salto. Solo queda trabajar. Es difícil arrancar un nuevo proceso. Viene un técnico y se va otro. Pero ahora el técnico tiene bastante tiempo y en pretemporada también tuvimos bastante tiempo para conocernos. Ojalá que las cosas se nos den.

¿Ya han entendido la idea del timonel peruano, Alberto Castillo?

Sí. Ya llevamos bastante tiempo con él. Todavía nos falta, pero de a poco vamos a ir agarrando la idea.

Usted es el último que queda como sobreviviente de aquel ciclo exitoso que terminó en Metapán hace dos años...

He sido el único que me he quedado. Hay muchos jóvenes que ahora vienen creciendo. Metapán siempre ha sacado jóvenes de reserva. Creo que ahora no será la excepción.

¿Hay más compromiso de parte suya por ser el que ahora acumula más tiempo de militancia en Metapán?

Como jugador tú dependes de un trabajo y sí lo haces bien, pues vas a permanecer acá. Pero la responsabilidad es de todos, no solo mía. Cada quien tiene que agarrar su parte para sacar a flote al equipo.

¿Y usted por qué no se fue anteriormente?

Quizá nunca me ha llamado la atención. Estoy cómodo acá, vivo acá. Eso es lo que más me detiene. Tendría que haber una oferta más o menos buena para que yo me fuera.