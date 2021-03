Milton Molina: “Lo que está pasando en la selección no es nuevo”

Milton Molina accedió a dar su postura al respecto del momento que están viviendo los jugadores de la selección nacional con el tema de incentivos económicos. Según el zaguero de Isidro Metapán, estos asuntos son usuales en la FESFUT, no obstante, nunca se termina llegando a un acuerdo entre los dirigentes y los seleccionados.

El defensor, que militó en los procesos de selección nacional bajo el mando de Albert Roca, Eduardo Lara y el primer año de este nuevo ciclo de Carlos de Los Cobos, no está de acuerdo en que el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, diera a conocer las cifras propuestas por los seleccionados. También hizo énfasis en que los honorarios de los federativos también resultan ser un tema contradictorio.

“Lastimosamente sacan esto al aire, y por parte de los federativos yo pienso que no se deberían prestar a esas cosas. Por qué no dicen ellos cuánto ganan o por qué no dicen cuánto ganan de viáticos cuando viajan con nosotros cuando vamos a Estados Unidos. Creo que es fácil lavarse las manos con el jugador, porque uno es el necesitado y la verdad es difícil la situación porque nunca se llega a arreglar eso”, dijo Milton.

Molina lamentó que los jugadores sean los "villanos de la película" en los asuntos de incentivos económicos, cuando estos temas, a su criterio, son normales en selecciones nacionales.

“Es lamentable que caiga el peso sobre algunos jugadores. Todos proponen y todos opinan a la hora de querer el premio, pero a la hora de las horas, somos los más viejos los que recibimos los atropellos de estos federativos", remarcó.

En cuanto a la salida de los jugadores de Alianza, y sobre los nuevos elementos que rellenarán el combinado nacional frente a Granada y Montserrat, el ex seleccionado mencionó que el equipo tendrá que afrontar estos compromisos con los recursos disponibles.

“Yo creo que el equipo de Alianza es una buena base para la selección, hablando lo que es la realidad de nuestro fútbol, son jugadores de jerarquía que tienen bastante tiempo de estar ahí. Eso no quita que los demás no tengan ganas ni que sean malos jugadores. Por ahí se va debilitar un poco la selección pero si es la competencia y están los que tienen que estar y el profesor lo ve así, ni modo hay que hacerle frente”