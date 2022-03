Milton Meléndez no seguirá como DT del Alianza el próximo torneo

El Alianza anunció este jueves que el entrenador Milton Meléndez dejará el cargo al terminar el presente Clausura 2022 y a partir de la campaña 2022-23 fungirá como director deportivo, su anterior rol.

El presidente del equipo, Pedro Hernández, confirmó la decisión "que tomó el entrenador Meléndez y la respetamos. Nos comunicó que no iba a continuar y no queda más que agradecer. Él es de la casa y de la casa no se va nadie. Regresará a su antiguo puesto".

#LMF | El presidente de Alianza, Pedro Hernández confirma en conferencia de prensa que Milton "Tigana" Meléndez no continuará como DT el próximo torneo y pasará nuevamente a ser director deportivo de la institución. pic.twitter.com/PKLkLq1Jz6 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) March 31, 2022

Al respecto, Meléndez indicó que "es algo que ya había tomado como de decisión. Me voy contento pero seguiremos aquí. No es por cuestiones de resultados. Sí soy consciente que en este torneo no hemos jugado bien. Estamos pensando en la próxima temporada".

Meléndez indicó que en su rol de director deportivo tendrá incidencia en la elección del nuevo entrenador. Hay tres nombres en agenda aunque no dieron a conocer los nombres para su relevo. El presidente Hernández dijo que en mayo a más tardar tendrán el nuevo timonel.