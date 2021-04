Milton Meléndez lamenta desconcentración en gol de FAS

El técnico de Alianza, Milton Meléndez terminó lamentando que una desatención en defensa haya causado el gol del empate de FAS en el partido del clásico centro-occidente que se disputó el miércoles 21 en el estadio Cuscatlán.

El tanto de FAS provino de una desconcentración en defensa y derivó en el penal que a la postre le dio un punto al conjunto tigrillo en el Cuscatlán tras el tanto de Luis Perea.

"No podemos distraernos en una falta, darle la espalda a la pelota y que nos jueguen rápido. Creo que fue una jugada desafortunada al minuto 46, a la hora del descanso y tenemos que estar más atento, eso lo recalcamos porque no puede pasar eso. Fue un error de nosotros y lo seguimos lamentando porque hubiese sido un triunfo más para nosotros", dijo Meléndez sobre el final del partido.

El "Tigana" Meléndez también lamentó no poder sacar una mayor ventaja en la tabla de posiciones debido al tablas que firmó su equipo en el Cuscatlán, pero aseguró que se va satisfecho por mantener el liderato a falta de tres partidos para el cierre del grupo.

"Estoy satisfecho porque estamos en el primer lugar, pero hubiese sido mejor casar ventaja de cuatro puntos sobre el segundo, no se pudo pero mantenemos siempre el primero ya sue Firpo empató, mantenemos el primer lugar a falta de tres partidos, tres encuentros que serán cruciales para conseguir la clasificación", añadió el míster albo.

El estratega nacional concluyó que la salida de Marvin Monterroza influyó en la caída del volumen ofensivo del equipo, pero rescató la tenencia de balón a lo largo del partido.

"Fue un buen partido. Creo que la afición sale satisfecha tanto por FAS como por nosotros, lastimosamente perdemos a Monterroza en el primer tiempo, que es el jugador que nos da los tiempos en el medio campo, pero igual tras la salida de él el equipo siguió con la tenencia de balón", agregó.

Destacó cómo terminó su equipo, quien buscó romper la paridad hasta el último instante dem choque.

"Terminamos buscando más que FAS, lastimosamente no se pudo ganar, pero al final eso es lo que se esperaba, un buen espectáculo para la afición. El volumen ofensivo tal vez no (era lo que esperaba), pero sí la tenencia del balón, creo que fuimos más equilibrados en tener el balón. Nosotros intentamos buscar el triunfo pero no se pudo", finalizó.