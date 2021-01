Milton Meléndez: “Zelaya todavía hace la diferencia en el torneo local”

La titularidad del número 22 albo, Rodolfo Zelaya, más el gol del triunfo que convirtió en el Ana Mercedes Campos, dejó satisfechos a los seguidores capitalinos y también a su técnico Milton “Tigana” Meléndez.

“Yo creo que a Fito se le dio la importancia de darle minutos. A última hora se me enferma un jugador que iba de titular y tuve que optar por meter a Fito para ver hasta cuanto tiempo me aguantaba”, dijo Milton.

Zelaya apareció como titular en las filas albas por primera vez en el torneo, luego de entrar esporádicamente de cambio en algunos partidos del torneo local y el partido por Liga Concacaf ante Motagua.

“Yo creo que aguantar todo el primer tiempo, más 20 minutos del segundo, creo que es importante porque ya sabemos más o menos el parámetro de él físicamente”, comunicó el técnico.

El referente albo venía siendo criticado por su estado físico, el cual llamaba mucho la atención. Tanto así, que no pudo seguir jugando en el extranjero donde lo venía haciendo últimamente con equipos como Los Ángeles FC de la MLS y el Celaya FC de la segunda división de México.

“Uno ve el nivel del fútbol de nosotros, es diferente al nivel donde van los jugadores de manera internacional. Con esa condición física, Fito no podía jugar en otro lado, en cambio aquí, a pesar de que está poquito pasado de peso, él hace la diferencia”, expresó Tigana.

Cabe destacar que Oswaldo Blanco no pudo estar en el partido del sábado por tener 5 amarillas, quien venía siendo el titular habitualmente. A esto, también se le sumó la salida del delantero uruguayo Maxi Freitas, quien finalizó su préstamo el pasado 31 de diciembre y el equipo blanco decidió no renovarlo. Esto le abrió las puertas a Rodolfo Zelaya para que tuviera su primera aparición desde el once inicial.