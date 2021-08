Milton Meléndez: "Vivimos un mal momento"

El empate a dos goles que cedió al final Alianza ante Firpo no le asentó bien al técnico Milton Meléndez quien aseguró que el empate se sostuvo al final con un jugador menos tras la expulsión de Fito Zelaya, al 65' de ciertas impresiciones que su equipo sigue sosteniendo y por último que no permitirá de nadie actos de indisciplina en la interna blanca.

"Es el precio que se debe pagar al final, el no poder aprovechar las ocasiones de gol que se tuvieron y al final terminamos el partido sufriendo mucho diría porque quedarnos con un jugador menos los últimos 25 minutos es tiempo suficiente para que el rival pueda darle vuelta al marcador", explicó Meléndez en la conferencia de prensa al final del cotejo.

El estratega dijo que aún no sabe las razones de la expulsión de Rodolfo Zelaya, "no sé cuáles fueron las causas, eso lo platicábamos con él mañana, solo podemos analizar hoy lo que ha sucedido y ya el lunes poder hablar con el jugador am respecto", aseguró el técnico albo quien lo quiso opinar sobre el arbitraje.

"Lo dije la vez anterior, no voy a opinar sobre el arbitraje de hoy, que sean las autoridades de ellos quienes decidan si actuó bien o mal, lo cierto es que Alianza está viviendo un mal momento en la liga, como equipo no podemos estar pasando esto, pero la realidad es esta y hay que soportarla y ver qué cosas hacemos para revertir todo esto.

Meléndez asumió también la responsabilidad de anexar de último momento al zaga Iván Mancía por Jonathan Jiménez y quien al final solo pudo jugar 18 minutos por lesión.

"Lo hice, me equivoqué o no, lo cierto es que el cambio se hizo. A Mario Jacobo aún no lo quiero arriesgar tras su lesión ya que resiente aún su problema y no quiero aún tratar al ruedo, sobre la ausencia de Tamacas es un caso de indisciplina, trato de ser pareja para todos, acá no existe el hecho de chinchinear a nadie", admitió.

Finalmente, el técnico de los albos confirmó que solicitarán mañana en la liga trasladar para otra fecha el duelo de la quinta jornada ante el Once Deportivo ha que aporta más de tres jugadores a la selección absoluta para encarar el amistoso ante Costa Rica del próximo sábado en Los Ángeles, California.

"Lo más probable es que se solicite el cambio de fecha por ese motivo más la lesión de Mancía. Hay jugadores que aún no están recuperados. Hoy me gustó lo que mostró Óscar Cerén y Juan Carlos Portillo y eso es bueno para el equipo."