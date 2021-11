Milton Meléndez: "Vamos a San Miguel por el triunfo"

Milton Meléndez, técnico de Alianza, aseguró en conferencia de prensa tras la convincente victoria por 5-0 sobre Santa Tecla que el sábado por la noche en San Miguel buscarán una nueva victoria ante el enconado rival en el marco de la penúltima fecha del torneo Apertura 2021.

"Creo que vamos a ir a buscar la victoria, no nos vamos a encerrar por no perder, vamos a ir a San Miguel a buscar la victoria. Alianza es un equipo con solo dos empates en la liga, eso significa que casi siempre ganamos o perdemos, por eso digo que buscaremos ganar."

Plenamente satisfecho y olvidando lo que vivió hace apenas cuatro días tras la derrota ante Atlético Marte en la fecha anterior, "Tigana" Meléndez agradeció el esfuerzo de sus jugadores ante un rival que no opuso resistencia en el segundo tiempo del partido.

"Creo que está hablado con los muchachos que para el equipo que tenemos, con la calidad de jugadores (con que contamos) tenemos que demostrarlo. Después que nos eliminaron de la copa internacional (Liga CONCACAF) que nos dolió mucho no queda más que buscar el campeonato y lo hemos demostrado en estos partidos donde hemos terminado en el primer lugar y (ser) el equipo más goleador, nos hace falta todavía llegar con la meta menos vencida también", aseguró el técnico quien adelantó que parte de su plan de trabajo se ha hecho bien.

"Los objetivos ya están claros, nosotros hablamos que todo lo que hemos hecho hasta ahora, que si no estamos disputando la final el próximo 19 de diciembre y no ganamos el título, todo esto que hemos hecho sería un fracaso", aseguró el estratega del subcampeón nacional.

Meléndez dijo además que ahora su equipo mostró actitud ganadora, lejos de lo que enseñó ante Atlético Marte en la fecha anterior donde el 2-1 en contra les caló hondo al grupo, especialmente a él, pero que cada fecha es distinta para cada equipo.

"Todos los partidos son diferentes, ante Marte las cosas no nos salieron como queríamos, el rival nos cerró los espacios, con una línea de cinco jugadores atrás, miré el juego después, carecimos de profundidad y creo que el equipo estuvo pasivo y hoy fue diferente, Santa Tecla no se plantó así pero nos complicó por momentos porque tomó la pelota y estuvimos confundidos en las marcas", admitió. "Mejoramos en el segundo tiempo, le paramos mejor el equipo, el rival ya no tuvo el balón y tuvimos más oportunidad para anotar cuatro goles más", acotó con satisfacción.

Sobre el pleito abierto entre sus dos zagueros centrales, el colombiano Stiwar Mena y el nacional Henry Romero, tanto en el campo de juego como en los graderíos hacia el camerino en el descanso del partido, Meléndez no se inmutó y admitió que "fueron unos reclamos que tuvieron en el partido, pero (para mí) eso es normal, yo lo viví muchas veces como jugador (activo), ya dije que prefiero tener a jugadores así que a jugadores tímidos, es mejor que saquen el carácter, se da esto no solo en los partidos, también en los entrenos, es la primera vez que se da entre nosotros, pero me gusta porque así se saca ese carácter de cada quien, que no se den por vencido, que nadie sea tímido para las cosas que no les guste perder, es lo que les inculco, saben que no me gusta perder, incluso en esta fase de la liga donde ya somos inalcanzables no me gusta perder", confesó.

Sobre los seleccionados, Meléndez aceptó que "sabemos que tanto Mario (González) como (Bryan) Tamacas han llegado con algunas dolencias musculares, vamos a evaluar eso cuando se incorporen al grupo, por ahora seguimos trabajando con el plantel que está, hoy hicimos debutar a (Sergio) Sibrián, un muchacho con mucho futuro en la portería, creo que ya era necesario que lo hiciéramos debutar, ha estado incluso trabajando con el equipo mayor como tercer portero y ahora fue su oportunidad para que sume minutos de juego."