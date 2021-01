Milton Meléndez: "Perdemos a Fito para esta fase"

No todo fue festejo para Alianza, después de ganar la serie al Once Deportivo con global de 5-2 y el punto gris tras la clasificación a semifinales fue la lesión de Rodolfo Zelaya al minuto 84.

Fito Zelaya fue suplente en el juego de vuelta de cuartos de final, entró de cambio al minuto 77, logró marcar el tercer tanto albo y al minuto 84 pidió el cambio por una molestia en su pierna.

Milton Meléndez fue sincero en la rueda de prensa y admitió que es difícil que el 22 de Alianza esté listo para las semifinales contra FAS.

"Está difícil porque con esa molestia terminó el partido pasado, no entrenó como debía en los entrenos y lo estábamos cuidando, por eso fueron pocos los minutos que le di y creo que con la molestia se le complica porque va a ser difícil recuperarlo en tres días", comentó el Tigana.

La baja de Fito Zelaya deja a Alianza solo con Michel Mercado como delantero fijo luego de la salida del colombiano Oswaldo Blanco el pasado jueves. El 1 de enero, el equipo albo tampoco renovó contrato al uruguayo Maximiliano Freitas.

"En el primer tiempo con Michell Mercado, él salía a pivotear, no quedamos con nadie arriba de delantero un nueve-nueve, pero conocemos muy bien al equipo y no dependemos de ningún jugador, son once los que están y hoy vieron el caso de Tamacas con dos goles", valoró Meléndez.

"No podemos depender de un solo delantero, de un solo Fito, bien por él porque estaba anotando y nos daba la tranquilidad en eso, pero hoy lo perdemos para esta fase y estamos conscientes de eso, creo que el jugador está consciente de las falencias que podamos tener, pero ellos nos pueden cumplir", enfatizó.

Para el Tigana Meléndez, el Alianza puede hacerle frente a las semifinales solo con un delantero fijo. "En Sonsonate yo tuve una línea de cuatro defensas de suplentes y nosotros conociendo al jugador sabemos quién nos puede ayudar y contra FAS no va a ser la excepción", reforzó el ex jugador albo.

"Nosotros nos quedamos prácticamente solo con Michell (Mercado) pero el jugador está consciente de eso y vieron que el primer gol de nosotros, el empate fue una jugada colectiva,sin llegar con pelotazo y con la gente que tenemos, sabemos lo que podemos hacer", declaró el Tigana.