Milton Meléndez: “Para mí, el ciclo en Alianza aún no ha terminado”

Para Milton “el Tigana” Meléndez, actual director deportivo de Alianza, la eliminación del Apertura 2022 en fase de cuartos de final el pasado domingo en el Cuscatlán a manos del Platense de Zacatecoluca ha calado hondo en el sentimiento blanco cuando se cortó de tajo una dinastía de siete años de ser protagonista en finales de liga.

“Por ahora nadie esperaba lo que sucedió ayer (domingo) ante el Platense, en lo personal, te comento que no lo esperaba, pero esto es fútbol”, aseveró el ex mediocampista de los albos en la década de los 90’ al comentar ya con cabeza fría la eliminación de los paquidermos blancos del torneo liguero.

Meléndez afirmó que tras el fracaso deportivo “ahora estamos para reunirnos y tomar decisiones para saber lo que pasará a futuro. De ayer para hoy es difícil decir lo que sucederá, podemos dar las recomendaciones que la junta directiva necesita pero la última palabra lo tiene el presidente del equipo, él evaluará los reportes de Adonai (Martínez) y el mío y debe presentarlo y decidir en junta para conocer lo que sucederá”, adelantó.

Sobre las voces que se escuchan en el ambiente deportivo y mayormente en redes sociales sobre el fracaso aliancista en cuartos de final y su inminente cierre del ciclo dorado en el fútbol nacional, “Tigana” Meléndez tiene su propio criterio al respecto y señala además a las personas que acusan al equipo.

“Lo mío por allí en lo personal no pienso como la gente piensa, para mí el ciclo de Alianza aún no ha finalizado, si habrá decisiones importantes que se deben tomar tras este fracaso deportivo, pero en lo personal no creo que esto haya acabado, son pensamientos de gente que no son aliancistas”, refutó. “La gente piensa de esa manera por la molestia de la eliminación, este equipo lo que logró en todos estos años fue porque se mantuvo una base y no por cambios de último momento o por caprichos”, aseveró el dirigente albo.

Meléndez subrayó que “jamás debe existir una reestructuración completo en un equipo, debe haber continuidad en muchas cosas y no repetir lo que ha sucedido en otros equipos, pienso diferente, estoy convencido que debe haber cambios en el plantel pero no de forma completa en todos los sentidos”, acotó el también ex seleccionado nacional.

Sobre la eliminación en sí de los albos del torneo liguero, “Tigana” Meléndez ratifica que “el hecho de habernos quedado en cuartos de final es un fracaso para Alianza, pero siento que en lo general ha cumplido en lo futbolístico, lo que sucedió en esta fase es natural y la molestia de la gente es natural también porque los aficionados estaban acostumbrado en jugar y ganar finales, pero debemos pensar bien, debemos reunirnos, aún no hay fecha precisa para hacerlo pero sí hay que hacerlo en su momento para hacer una buena planificación.”

Sobre las razones del fracaso albo en el Apertura 2022, Meléndez adelantó que “se falló posiblemente por la situación que pasamos todos los equipos, sin saber si había o no torneo, no se reforzó bien el plantel por esa razón, pero sabemos que para la CONCACAF sí se debe hacer ajustes, llevar refuerzos, siempre hubo una duda enorme que creó todo esto, para mí fue el factor principal y ahora que tenemos tiempo para planificar lo que se viene en febrero tenemos que ver cómo mejoramos al equipo”, finalizó.