Milton Meléndez: “Ojalá que los refuerzos puedan hacer la diferencia que uno desea”

El entrenador de Alianza, Milton Meléndez, se mostró satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadores en la pretemporada y espera obtener la victoria este domingo en la primera fecha del Apertura 2021 ante Municipal Limeño, duelo que se disputará en el estadio Cuscatlán.



“Tigana” comentó que los nuevos fichajes se han acoplado bien a la dinámica del grupo, y espera que mejoren los puntos débiles que el equipo mostró en el torneo anterior.



“Los refuerzos para eso son, ojalá que puedan hacer la diferencia que uno desea en el equipo por ser extranjeros, pero con el hecho que vengan aportar su granito de arena para hacer mejores cosas aquí en nuestro país, principalmente en nuestro equipo, va a ser importante”, expresó el profesor.

�� #AlboEntreno | Seguimos trabajando fuerte con la mente puesta en Mpal. Limeño ������#AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/OpAXBQVw5A — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) July 29, 2021

El director técnico también señaló que deben trabajar más en la zona de la defensa, pero no fichará a ningún extranjero para ese puesto; en su lugar le dará más oportunidades al central Mario Jacobo de jugar en la cancha, y lo asignó como el tercer central de la plantilla.



"Mario Jacobo dio un paso más y tendrá más oportunidades, dependerá de él si vamos a traer a alguien más para el próximo torneo", comentó Meléndez.



El míster mencionó que los jugadores que estuvieron convocados con la selección nacional para disputar la Copa Oro ya se entrenan con el equipo, y que esta semana descansaron dos días antes de incorporarse con el grupo.

Conferencia de prensa de Alianza FC con su técnico Milton Meléndez previo al Apertura 2021



Sobre si existía algún riesgo de lesión en alguno de estos jugadores por la cantidad de partidos que han disputado, “Tigana” no lo negó, pero argumentó que estos futbolistas vienen con una buena condición física.



“Sí, pero a la vez fortalecen al equipo porque ellos no han perdido el estado físico. El grupo que se quedó acá ha trabajado muy bien y eso se complementa con el grupo de seleccionados para ir a comenzar el domingo la competencia”, aseguró el entrenador.



RODOLFO ZELAYA



“Él trata de mejorar cada día. En lo personal creo que ha mejorado en su estado físico y creo que estará mejor”, dijo Meléndez.



El líder del banquillo albo consideró que los aficionados del equipo capitalino ya se encuentran vacunados, pero invitó a aquellos que no lo han hecho todavía para que puedan apoyar al equipo en el Cuscatlán.



“No dudo que la gente que apoya a Alianza ya se haya vacunado, porque ellos quieren estar en las gradas apoyándonos a partir del domingo, y ojalá que el que no lo haya hecho lo haga porque no solo es venir a apoyar a Alianza, sino que es para el bienestar de cada uno por su salud”, manifestó.