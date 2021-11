Milton Meléndez: “Nos interesa ganar para demostrar que seguimos siendo los mejores del país”

El director técnico de Alianza, Milton “Tigana” Meléndez, habló sobre la importancia de obtener una victoria en el duelo ante FAS que se realizará este martes en el estadio Óscar Quiteño.

“Los dos equipos no queremos perder, no por el hecho de que tengamos años de no ganar allí, sea donde sea Alianza tiene que buscar los tres puntos, que será importante ganarle a FAS para sacarle más ventaja en la tabla de posiciones”, comentó.

Al ser preguntado sobre el liderato, el estratega comentó que al no estar en juego hay “menos presión”, pero señaló que esto no es un factor para llegar confiados al encuentro.

“Yo creo que es menos presión de ir y que podamos sacar un buen resultado, pero eso no significa que vayamos confiados, es de los partidos que más nos interesa ganar para demostrar que seguimos siendo los mejores del país y que también podamos ganarle a un rival con el que siempre ha habido mucho morbo en estos partidos; va a ser muy importante”, dijo “Tigana”.

El timonel habló sobre las bajas de Narciso Orellana y Marvin Monterroza, sin embargo indicó que tienen jugadores listos para disputar el encuentro.

“Hay gente que los puede suplir a ellos, pero son dos jugadores importantes que se pueden notar la baja, pero los que están allí están deseando tener la oportunidad de jugar estos partidos importantes”, declaró.

El técnico habló sobre el entrenador de FAS, Jorge “Zarco” Rodríguez, y comentó que la clave de la victoria no estará entre ellos dos, sino en los jugadores que estén en el césped del Quiteño.

“Así como me conoce a mí, yo lo conozco a él, sé la forma en cómo plantear el equipo; él, en su medida, también lo conoce. La clave va a estar en los 22 que estén en el terreno de juego, no en nosotros porque nosotros vamos a estar afuera, porque no podemos definir un resultado dentro de la cancha, pero sí afuera con los movimientos. Ojalá que ese día Diosito nos alumbre para hacer bien las cosas y podamos traernos el resultado que necesitamos”, comunicó.

“Tigana” agregó que Isaac Portillo y Óscar Rodríguez ya se encuentran recuperados y podrían ver minutos en el duelo ante el cuadro santaneco.

“Recuperamos a ‘Clavito’ Portillo, no habíamos querido arriesgarlo, al igual que a Rodríguez sabiendo que cuatro jugadores se van con la selección por cuatro partidos, y era necesario recuperarlos”, concluyó.