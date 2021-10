Milton Meléndez: "Nos complicamos y nos salvamos"

Alianza ganó pero no dejó del todo convencidos a sus aficionados, que durante el partido reclamaron más entrega a pesar de la ajustada victoria de los dirigidos por Milton Meléndez.



Pero las condiciones del partido marcaron el desarrollo del mismo. La lesión de Narciso Orellana desequilibró el mediocampo y al Alianza le costó encontrar el ritmo y terminó pidiendo la hora.



Todo lo contrario pasó el primer tiempo en el que Alianza fue superior, cerró espacios y se cansó de atacar por los extremos a la espera de un rival que se replegó en defensa. El segundo tiempo fue todo para los chalatecos y "Tigana" valoró el resultado por lo complicado que les resultó.



"En el segundo tiempo nos complicamos y nos salvamos, nos costó ganar la pelota. Uno hace cambios para mejorar y no fue así ", dijo el técnico aclarando que no se refiere a que los jugadores que entraron de cambio lo hicieron mal, sino a las dificultades que supuso rearmar el planteamiento táctico.



Alianza buscó el gol en el segundo tiempo pero se encontró con un rival que salió a proponer y agradeció las atajadas salvadoras de Mario González, que a falta de diez minutos evitó el empate norteño.



Efraín Burgos fue uno de los jugadores que entró de cambio y que consideró que el equipo sufrió pero sacó el resultado pese al sufrimiento.



"Hubo desgaste físico. Al final del día es importante sacar este triunfo", consideró el diez de Alianza que además recordó que el plantel cuenta con las herramientas suficientes para darle vuelta a cualquier situación.



Esto al referirse a las variantes con las que cuenta el paquidermo. "En Alianza hay dos equipos y el técnico realiza muchas rotaciones, eso le permite a los jugadores tener minutos y aprovecharlos. Creo que he sacado provecho de los minutos que he tenido y lo hice bien", concluyó.



Alianza deja atrás la derrota y se enfocará en evitar los problemas que lo hicieron sufrir ante un Chalatenango que lo superó en el partido pero que no fue contundente".