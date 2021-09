Milton Meléndez: "No tengo nada en contra de Zelaya"

Milton Meléndez, técnico de Alianza manifestó en conferencia de empresa que la sustitución de Rodolfo Zelaya por Junior Burgos se produjo debido a que faltaba un hombre en el medio campo y no veía relevante tener dos delanteros en la parte complementaria.

"No tengo nada en contra de él (Zelaya) pero habíamos perdido el medio campo aún con un hombre de más y no me servía tener dos delanteros si no había alguien que sostuviera el balón", dijo Meléndez.

Sobre los 15 minutos de la parte complementaria, Zelaya vio su número en el cartel del cuarto árbitro y lanzó el brazalete de capitán al césped y posteriormente se fue reclamándole al técnico de Alianza reprimiendo el cambio.

#LMF | A Rodolfo Zelaya no le gustó ser sustituido sobre 68 minutos cuando Alianza ganaba 1-0 sobre el Once Deportivo.



Video: @Canal4TCS pic.twitter.com/aoPDHD5184 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 10, 2021

Alianza logró mantener la ventaja inicial con el tanto de Juan Carlos Portillo pero sufrieron a lo largo del partido ante un Once Deportivo que gozo de muchas ocasiones de gol.

"Logramos marcar el gol con Portillo pero luego ellos se adueñaron del mediocampo y tuvieron muchas oportunidades de gol. Nosotros en el segundo tiempo volvimos a generar pero fallamos muchas oportunidades", comentó Milton.

"Nos hizo falta mucho fútbol esta tarde. Faltó mucho juego de conjunto", comunicó el estratega.

Hay que mencionar que para este encuentro, Alianza no pudo contar con los seleccionados como: Marvin Monterroza, Narciso Orellana, Bryan Tamacas, Mario González y Harold Osorio por su desgaste con el combinado nacional.

"Los seleccionados son jugadores importantes en el equipo. Tenía en mente poner a Harold para este partido pero me comunicaron que el llegó en la madrugada y debido a eso decidí no convocarlo. A pesar de eso, todos en este plantel son importantes y cada uno tiene que asumir la responsabilidad cuando se le necesita", comentó el entrenador de Alianza.

Ya para finalizar, Meléndez habló sobre los otros ausentes del encuentro como fue el caso de Duvier Riascos e Iván Mancía quienes no fueron convocados para el duelo con los aurinegros.

"Lo de Mancía va mejorando, ya cumplió los entrebos mientras que lo de Duvier, el venía jugando pero tuvo un pequeño resentimiento ayer en el entrenamiento y fue a terapia y no estaba disponible y tuvimos que hacer el cambio a última hora", agregó el técnico albo.