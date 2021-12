Milton Meléndez: "No me gusta que digan que Alianza es favorito a ser campeón"

El técnico de Alianza Milton Meléndez opinó sobre el Once Deportivo, su rival de turno en las semifinales del torneo Apertura luego de conseguir su pase al ganarle al Jocoro.

El "Tigana" ve en el Once Deportivo un rival complicado sobre todo en su casa. Asegura que la serie estará pareja.

"Creo que Once Deportivo en su cancha es muy complicado, un rival difícil, ha tenido un levantón en la segunda vuelta", dijo Milton Meléndez.

Asimismo opinó sobre el hecho de que equipos como FAS, Firpo y Águila fueran eliminados del torneo a costa de Chalatenango, Platense y Once Deportivo.

"Han sido partidos difíciles, ha sido un campeonato parejo, un Platense que ha sorprendido, está dando mucho que hablar al dejar a Firpo, un equipo que venía levantando mucho. Lo de Chalatenango es sorprendente", agregó.

ALIANZA ¿FAVORITO?

Sobre si Alianza es favorito al quedar como el equipo con más categoría en las semifinales del torneo, Milton Meléndez se negó al calificativo.

"No, en este momento somos cuatro equipos y cualquiera puede salir campeón, nadie tiene ventaja. Creo que a nosotros nos tiran de favoritos por la trayectoria que tenemos en este torneo pero no me gusta que digan que Alianza es favorito. Sabemos que tenemos la presión y lo vamos a buscar el 19 de enero", opinó.

NO QUEDARON SATISFECHOS

Milton Meléndez, además, admitió que el partido ante Jocoro no lo dejó conforme con el rendimiento del equipo.

"No era así el partido que habíamos clasificado, lo habíamos planificado de otra manera, fue un primer tiempo en donde nos desordenamos un poco y eso hizo que Jocoro agarrara la segunda pelota en el medio campo (...) el pase a seminales nos deja contentos no satisfechos", declaró.

"No contábamos con el rendimiento del primer tiempo de nosotros, se corrigió en el segundo y fue donde logramos el gol. Sabíamos que sería difícil el partido porque Jocoro no tenía nada que perder y si mucho que ganar", concluyó.