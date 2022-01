Milton Meléndez: "No estoy sorprendido y no pondré excusas"

El técnico del Alianza, Milton Meléndez se mostró tranquilo pese a que su equipo perdió por 0-2 de local ante Metapán en la primera jornada del torneo Clausura 2022. El "Tigana" excusó de tener un plantel corto en el inicio del certamen.

"No estoy sorprendido, no pondré excusas, sabíamos con lo que veníamos ahora, sabíamos que íbamos a jugar con rival desesperado en la tabla, un rival difícil, que traía su equipo casi completo y nosotros hasta última hora tuvimos que cambiar la alineación porque no se sentían muy bien de salud y teníamos el plantel corto", dijo Meléndez a los medios tras la derrota ante Metapán.

Alianza llegó al primer partido del campeonato sin los seleccionados Mario González, Marvin Monterroza, Narciso Orellana y Bryan Tamacas. Además el fichaje Franco Arizala no pudo ser de la partida debido a que aún no cuenta con los permisos migratorios del país, mientras que el mismo Milton Meléndez aseguró que tiene varios elementos en "mal estado de salud".

Para el "Tigana" también fue clave en el partido quedarse con un hombre menos desde el primer tiempo cuando Jonathan Jiménez fue expulsado por doble amarilla. El Alianza terminó el encuentro con nueve hombres debido a que Iván Mancía también se fue por doble amonestación.

"Cualquier equipo se complica al quedarse con uno menos, el otro equipo manejó bien el partido y la segunda expulsión nos terminó de complicar, hicimos un recordatorio porque tenemos un plantel corto y tenemos que esperar a que vengan los demás o que se recuperen los que no están", expresó.

"El rival empezó a trabajar desde mucho antes y nos sacó ventaja, nosotros tuvimos jugadores que tuvimos que echar mano de ellos, como en el caso de Jonathan Jiménez que tenía dos días de trabajo y el caso de Mario Jacobo que también pasó enfermo, pero no me quedaba de otra porque no tenía jugadores", añadió.

MÉRITOS A METAPÁN

Por otro lado, Milton Meléndez no restó méritos a Metapán tras la derrota de su equipo. "La verdad que Metapán vino a hacer un buen partido, no hay que quitarle mérito a ellos, saben en qué posición están y tienen que recuperar puntos en este torneo", aseguró el entrenador paquidermo.