Milton ‘Tigana’ Meléndez, entrenador de Alianza habló en la previa del juego ante Limeño y comentó que no se muestra satisfecho por el lugar que utiliza el equipo blanco en la tabla general.

Los albos vienen de obtener una victoria por la mínima ante Platense, lo cual los subió al quinto puesto del Clausura pero todavía siguen a unos puntos abajo del líder del campeonato como lo es Águila.

“Tenemos que tener consciencia de que todavía no estamos donde nosotros queremos y no podemos dar ventaja. No estoy contento en el lugar que estamos en la tabla. Alianza está acostumbrado a estar peleando los primeros puestos y no estamos ni en primero, segundo o tercer lugar”, expresó el técnico de los capitalinos.

#LMF | Milton Meléndez: "No estoy contento en el lugar que estamos. Alianza está acostumbrado a pelear los primeros puestos y no estamos ni en primero, segundo o tercero". pic.twitter.com/8CgVPl86sB — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 17, 2022

Hay que recordar que para los dos próximos juegos ante Limeño y Once Deportivo, Alianza no podrá contar con uno de sus delanteros como Rodolfo Zelaya ya que tiene que pagar dos partidos de sanción por su expulsión ante Platense.

“Estos partidos de sanción le van a servir a Fito para que trabaje más y se ponga mejor para la seguidilla de partidos que tenemos. Tenemos algunas bajas pero hay jugadores que pueden aparecer sin ningún problema”, explicó Milton.

Cabe destacar que el siguiente rival de los albos, Municipal Limeño sigue en el fondo de la tabla acumulada por lo que el equipo cuchero está urgido de una victoria ante el cuadro paquidermo para empezar a recortar distancias con Metapán en la lucha del descenso.

“No es solo por la cancha si no que también por el rival ya que ellos están desesperados. Nosotros vamos con esa idea de que será un partido difícil para nosotros. El hecho que limeño sea el último lugar no quiere decir que vamos solo a traer los tres puntos, tenemos que trabajar los 90 minutos”, profundizó Meléndez.

Ya para finalizar, Meléndez habló sobre las bajas confirmadas para el juego en Santa Rosa y quienes todavía son dudas para enfrentar al colista del certamen.

“Ha sido una semana larga, tenemos algunos elementos que se están recuperando y hay otros que no podrán estar. Lo de Jiménez ya es confirmado, Juan Carlos (Portillo) se está recuperando de una molestia y a Franco lo examinaremos el sábado para ver si puede ver minutos en Santa Rosa”, dijo el profesor.

Bajas en Alianza

Rodolfo Zelaya (sanción)

Jonathan Jiménez (Lesión)

Juan Carlos Portillo (Lesión)

Franco Arizala (Lesión, en duda)