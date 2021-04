Milton Meléndez: "Marte nos ganó bien"

Alianza no pudo superar a Marte por octava vez consecutiva en estos dos torneos y perdió el invicto de local que arrastaraba el "Tigana" desde diciembre del año pasado.



El técnico del cuadro paquidermo reconoció que el rival fue superior y golpeó en los momentos delicados para llevarse el derbi capitalino.



"No vi al equipo como veníamos jugando, como lo veníamos haciendo pero hay que darle mérito al rival dese ese punto de vista", comentó Meléndez.



Alianza venía de asegurar su presencia en los cuartos de final tras la victoria en Usulután el fin de semana, sin embargo no pudo afianzar el liderato esta tarde donde repitió varios elementos que jugaron ante Firpo.



"Nos desgastó el partido anterior, como ustedes vieron fueron sólo dos cambios que hice, nada más y de ahí el equipo fue practicamente el mismo pero no es excusa. Marte nos ganó y nos ganó bien. Ellos consigueron el segundo gol sobre lo último y ya no hubo tiempo de reacción" explicó el técnico de Alianza.



Con esta derrota, el cuadro blanco tiene que defender el primer lugar del grupo en la última fecha ante Once Deportivo en Ahuachapán, quienes sobrepasaron a FAS con la victoria en Tiera de Fuego y la combinación de resultados.



"Es mejor que pase esto ahora y no en la siguiente fase. Hoy por hoy nos obliga a por lo menos sacar el empate ante Once Deportivo si queremos pasar en primer lugar", agregó el ex jugador albo.



Cabe destacar que Alianza no había perdido como local desde la octava fecha del Apertura 2020, cuando los paquidetmos cayeron ante Águila por 2 a 1 cuando el español Juan Cortés era el técnico de la institución alba.



"Hay que llegar bien a la siguiente fase que es la decisiva y toca seguir trabajando", expresó Milton