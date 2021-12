Milton Meléndez: "La presión es que Alianza salga campeón"

El Alianza jugará su décima final consecutiva en la primera división y lo hará frente al modesto Platense, un equipo que recién ascendió al máximo circuito del balompié nacional tras más de cuatro décadas.

El técnico Milton Meléndez -quien disputará su cuarta final en la primera división- será el encargado de llevar al Alianza a su décimo sexto título. El "Tigana" acepta que su equipo es el obligado a ganar.

"Solo nosotros (de los cuatro equipos grandes) llegamos a la final y eso ha generado que la gente nos eché toda la presión para poder ganar el campeonato, no hemos ganado nada, solo dimos un paso a la gran final. Estoy contento porque al inicio de todo torneo los dos equipos nos planteamos estar en el último partido, disputando una corona, siempre los dos mejores del torneo llegan, en este caso Platense", dijo en conferencia de prensa.

"La presión para nosotros es más, pero tengo un grupo maduro que ha jugado muchas finales todos juntos y eso puede ayudar a tener en pausa esa presión que la gente nos mete porque Alianza siempre tiene que estar para ser campeón", agregó.

Meléndez reflexionó que al principio del torneo, todos esperaban que Alianza llegase a la final, pero nadie se imaginó que Platense sería el contrincante. Por eso, el "Tigana" le dio todos los méritos a los jugadores del conjunto plateado y a su entrenador Guillermo Rivera.

"El fútbol es así, uno nunca sabe como le decía a los muchachos, hay que estar listos todos porque a quien le toque va jugar la final, nadie sabe quién pueda estar y quién no (...) al igual que Platense me imagino que ellos jamás se imaginaron estar en una final, si la ilusión de estar ahí pero no se imaginaron que pudieran hacer tan grande trabajo y se lo han ganado", añadió.

Al respecto de su homólogo Guillermo Rivera, Milton Meléndez se mostró feliz de poder enfrentarse a un "viejo conocido" en una final como técnicos.

"Felicito a Memo Rivera porque ha hecho buen trabajo con Platense, fuimos compañeros en selección, lo he visto con equipos, somos compañeros en el equipo de veteranos y hoy nos toca enfrentarnos en una gran final", expresó.

Por otra parte, describió al Platense como un equipo peligroso y bien armado, elementos que hacen que Meléndez advierta a sus pupilos a no confiarse el próximo 19 de diciembre. "Es un equipo peligroso, bien armado por Guillermo Rivera y va ser diferente porque será una final. Nosotros estamos preparados", expresó.

Asimismo aseguró que la final será un partido totalmente diferente a los de la fase regular. "Platense en su cancha es difícil, aquí le sacamos ventaja pero eso no significa que nosotros nos confiemos para el último partido porque nos puede sorprender".