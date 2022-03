Milton Meléndez: "FAS estuvo esperándonos"

El técnico del Alianza, Milton Meléndez lamentó el empate frente a FAS (1-1) en el estadio Cuscatlán por el hecho que el equipo dejó escapar la oportunidad alcanzar el liderato de la tabla.

Asimismo, el "Tigana" aseguró que fue complicado buscar el triunfo por el planteamiento conservador de FAS en el segundo tiempo.

En la lectura del partido, Meléndez lamentó el error en salida durante los primeros minutos donde FAS encontró el gol de Bladirmir Díaz.

"El primer tiempo fue un partido bien manejado, salvo en error en salida donde perdemos el balón y FAS nos anota en los primeros minutos. Nos complica por el resultado, pero creo que el volumen de juego el equipo estuvo bien en el primer tiempo", dijo Meléndez.

"En el segundo tiempo ya con el empate creo que FAS estuvo esperándonos, no arriesgó más de lo que fue presionar y quitar el balón", agregó el técnico de 54 años.

El "Tigana" admitió que no se fue satisfecho por el resultado. Lamentó el hecho de no poder ganar en casa y demostrar esa jerarquía del conjunto campeón.

"Sí (no nos vamos satisfechos) se los dije a ellos, es un partido de liga, pero no es un partido cualquiera, siempre tiene algo extra, el no querer perder es demostrar de qué estamos hechos con estos rivales, más que estábamos en casa", expresó.

No obstante, el estratega puso la segunda vuelta del torneo como escenario para terminar de aceitar los motores de su equipo y poner como objetivo terminar líder torneo.

"Sí (creo que se pierde la oportunidad de estar líderes) estamos a dos puntos, pero se viene una segunda vuelta donde los equipos ya están bien armados, creo que hoy ya no nos podemos quejar, en la segunda vuelta tenemos que demostrar, partido a partidos vamos a tener que sumar para llegar en la tabla donde queremos, repito hoy no pudimos alcanzar el liderato, pero aún falta mucho", concluyó.