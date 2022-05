Milton Meléndez: "Estamos haciendo historia"

Aunque el pase a la final tuvo ciertos inconvenientes para el cuadro albo, su técnico, Milton “Tigana” Meléndez reconoció los méritos para llegar una vez más al partido por el título.

“Desde el inicio de la semana de trabajo sabíamos que Platense iba a ser un rival difícil. En su cancha aprovechó la localía. A nosotros no nos importaba la hora, perdimos en una desconcentración”, comentó.



Pero la preocupación más grande del entrenador paquidermo no era el marcador, sino las bajas en las horas previas al juego: “La preocupación no era por el resultado, sino por tener a los jugadores completos. En la ida sufrimos algunas bajas. El día del juego a la hora de salida se reportaron cinco jugadores que no estaban en condiciones para jugar y eso nos complicó un poco el armado del equipo. Al día siguiente no fueron cinco sino fueron 11. Sabía que si llegaba a tener los jugadores completos el resultado lo podíamos sacar aquí en nuestra cancha”.



Pero la baja del volante Óscar Rodríguez no afectó la idea de juego del técnico, que dio ingreso a Ezequiel Rivas en su lugar.



“La baja de Rodríguez no afectó el parado, únicamente era el cambio de jugador. El planteamiento siempre iba a ser el mismo, además sabíamos que no podemos regalar nada en nuestra cancha y el equipo funciona bien de esa manera.”



Alianza reconoce que es algo histórico llegar a una nueva final más, algo que nadie lo ha hecho, comentó Meléndez.



“Yo le decía los jugadores que es una historia que estamos alargando. Un equipo que llegue a tener 11 finales consecutivas no va a ser fácil y nosotros hasta la fecha ya lo hemos logrado. Llegamos con la confianza que el domingo vamos a jugar un gran partido contra un buen rival, que es difícil y que también tiene ganas de levantar el campeonato. Estamos conscientes de todo lo que pueda pasar el próximo domingo”, mencionó.



El técnico albo reconoció que Águila fue el mejor equipo del torneo tanto en defensa como en ataque, además le ganó el último partido.



“Como todos los equipos Águila tuvo su bajón y nosotros aprovechamos eso para clasificar primero. En la serie ellos nos ganaron el segundo juego, pero en un partido que nosotros teníamos muchas bajas”, recordó.