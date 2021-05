Milton Meléndez: "Espero sacar un buen resultado en Usulután"

El técnico de Alianza, Milton Meléndez dio su opinión sobre el primer juego de semifinales contra Firpo, el cual se realizará el domingo 16 a las 3:00 de la tarde en el Sergio Torres Rivera.

Para el "Tigana", la serie contra el equipo pampero es un punto y aparte de los partidos anteriores, donde Alianza dominó la serie ante Firpo en la segunda fase del torneo. El míster albo aseguró que al estar en una fase de eliminación directa cambia todo.

PALABRAS DE "TIGANA"

"Será una fase muy importante donde los dos equipos nos jugamos el pase a la final, espero que nos concentremos en el trabajo que venimos haciendo para que el domingo saquemos un buen resultado en Usulután", dijo en la conferencia previa al partido.

"No todos los partidos son iguales, son totalmente diferente, los partidos de la fase regular sabes que no pasa nada si sacas un mal resultado, en estos partido sí pasa algo que es que quedas fuera de la competencia y por eso es que el partido no será igual, esperamos hacer nuestro trabajo y salir bien de Usulután", agregó el estratega nacional.

��#TiganaMeléndez: "Venimos de una semana larga y esto nos permitirá recuperar jugadores, ya están trabajando con nosotros los que tenían lesiones y eso es bueno para poder sacar un buen resultado el día domingo." pic.twitter.com/8sp742nOeg — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) May 13, 2021

Meléndez también opinó al respecto de que el juego entre Firpo y Alianza se juegue a las 3:00 de la tarde y no a las 2:30 como quería el equipo pampero. Aseguró que sin importar el horario, el objetivo del conjunto albo siempre sería el mismo: obtener la victoria.

"Son cosas extra deportivas, nosotros ya demostramos el partido pasado que hubo tanto rumor por el horario, pero que igual nosotros llegamos a Usulután y llegamos a sacar un buen resultado", opinó.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza y FAS parten como favoritos en las semis

FAVORITOS

El técnico aliancista no precisó si admite tener el cartel de favorito en la serie contra Firpo, pero recalcó que la obligación del plantel siempre será buscar la victoria.

"La obligación la tenemos, los medios o la gente nos dan como favoritos, a veces no... independientemente lo den o no lo den tenemos que llegar a la cancha y conseguir el resultado para estar en la gran final", concluyó.