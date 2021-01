Milton Meléndez: "Es difícil que hagamos un mejor partido que este en el Quiteño"

Al Alianza le sobraron argumentos y todavía pudo hacer más grande la cuenta. Los paquidermos vencieron 3-0 a FAS y prácticamente sentenciaron la serie de semifinales que se juega el fin de semana en Santa Ana. El estratega Milton Meléndez hizo hincapié en que su equipo hizo un partido perfecto, quizás el mejor en el momento oportuno del campeonato.

"Es difícil que hagamos un mejor partido que este en el Quiteño. La serie no está cerrada, está abierta, faltan 90 minutos", dijo el técnico de los paquidermos.

Agregó que "tenemos limitantes pero no me preocupaba eso. Probablemente en el próximo partido tengamos a Fito Zelaya o no; ahora hicimos un partido excelente. Mostramos buena actitud y fútbol".

Concluyó: "En estas etapas si pierdes, te quedas. Es una semifinal y no podemos perdonarnos perder con FAS y la etapa en la que estamos no podemos permitirnos fallar".

"No hemos ganado nada. Falta un partido y en Santa Ana es difícil pero tampoco es imposible volver a ganarle a FAS en su casa"/