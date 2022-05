Milton Meléndez: “El éxito de Alianza es el no estar cambiando mucho a jugadores”

Milton Meléndez, el director técnico que conquistó la corona 17 con el Alianza, comentó aspectos sobre el futuro de la plantilla del actual bicampeón.

Según “Tigana”, en el Alianza no realizarán cambios drásticos en el plantel de cara al torneo Apertura 2022.

“El éxito de este equipo, desde el 2015, ha sido el no estar cambiando mucho a los jugadores. No hay jugadores viejos, hay jugadores buenos y malos. Un jugador de 30 años no es viejo para mí”, señaló.

El estratega comentó que todavía no hay oficialmente un sustituto para él en el banquillo albo, puesto que están a la espera que se solucione la situación del retiro de credenciales a la primera división por parte del INDES.

“No (seguiré como técnico). Ahorita ya estaba anunciado. Tuve pláticas con alguien pero no se ha concretado nada por el asunto que no sabemos lo que va a pasar en nuestro fútbol (la liga), porque si llegamos a recibir un castigo, no vendrían entrenadores ni jugadores extranjeros. La idea es que venga alguien", comentó el estratega.

Sobre su rival en la final, el Águila, “Tigana” destacó que la clave para vencer a los emplumados fue presionarlos en el medio campo, para no permitirles generar su fútbol, y agregó que cuando llegaron a la tanda de penales, estaba seguro que su equipo se llevaría el triunfo.

“Águila es peligroso cuando lo dejas jugar, pero cuando lo presionas no es el mismo que jugó en el torneo. Anulamos eso ayer. Yo estaba seguro que en los penales no podíamos perder el partido”, señaló el entrenador.

Sobre lo que se viene para el equipo, “Tigana” comentó que les darán una semana de descanso a sus jugadores y que iniciarán la pretemporada posteriormente.

“Estamos pensando que los jugadores descansen una semana y luego tengan un mes de preparación para el próximo torneo”, concluyó