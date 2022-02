Milton Meléndez: "El empate es justo para los dos"

El Alianza y el Firpo no pasaron del empate sin goles en el Clásico Joven. Ambas escuadras se vieron incapaces de abrir el marcador en el estadio Cuscatlán en un duelo correspondiente a la quinta jornada del torneo.



Para el director técnico del actual campeón, Milton Meléndez, el partido terminó con un justo empate por lo que demostraron ambos equipos en el terreno de juego.



"Por lo que mostramos el empate es justo para los dos porque, si bien es cierto que nosotros estábamos de locales y teníamos que ir encima a buscar también, pero no podíamos desbocarnos porque Firpo iba a tener una contra y nos iba a perjudicar en el marcador", comentó.



En el primer tiempo, tanto Alianza como Firpo no arriesgaron mucho con sus llegadas, disputando el balón en el medio campo.



"Creo que el primer tiempo se complicó bastante, sabíamos que Firpo venía acá a esta cancha desesperado también por los resultados, y fue un primer tiempo bastante cauteloso, nosotros en el primer tiempo no encontramos esos espacios para poder penetrar una pelota y buscar una jugada a gol, tuvimos mayor parte del control del primer tiempo, pero sin mucha profundidad", señaló.



Para el segundo tiempo, “Tigana” aprovechó el regreso de los jugadores que estaban en selección y metió a Marvin Monterroza y Narciso Orellana, además de contar con Jonathan Jiménez y Rodolfo Zelaya. A pesar de estas modificaciones, el cuadro albo no pudo abrir el marcador.



"En el segundo tiempo, ya con los cambios habituales de lo que ha venido jugando el equipo, comenzamos bien, pero continuamos casi con lo mismo, que las ocasiones pocas que tuvimos por las bandas las desperdiciamos, siempre tiramos un mal pase y eso se dio a que no pudiéramos concretar", indicó.



Sobre sus rivales, Meléndez declaró que pusieron en peligro a su equipo, pero que Yimy Cuéllar estuvo atento para impedir que abrieran el marcador..



"Ellos también tuvieron sus ocasiones de gol, difíciles también. Nos salvamos en unas que Yimy (Cuéllar) tapó que eran claras a gol. Pero creo que fue un partido más de medio campo, un partido de pocas llegadas de gol por parte de los dos (equipos) y las que tuvimos no las aprovechamos", manifestó.



El estratega también destacó que su equipo logró mantener su meta imbatida por primera vez en el campeonato, aunque lamentó la falta de gol.



“Lo hablamos al inicio del juego antes de salir a la cancha, que era tiempo que termináramos un marcador con cero en nuestro arco, ya era necesario porque nos estaban haciendo muchos goles, hoy se dio, pero desgraciadamente no tuvimos una clarísima para poder buscar el gol, con uno que hubiésemos hecho nos llevábamos los tres puntos”



El timonel indicó que la clave para que el equipo mejore es la recuperación del gol para mejorar en los próximos partidos.



"Lo que hace falta es encontrarse con el gol, con el fútbol que Alianza sabe hacer para buscar los resultados", concluyó.