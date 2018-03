Mijangos queda oficialmente como el técnico de Chalate

Carlos “el Comanche” Mijangos terminará el torneo como entrenador del Chalatenango.

Ayer, la directiva norteña tenía el plazo para inscribir a William Renderos, a quien habían traído para suplir al “Comanche” y que los entrenó durante los últimos dos meses. De lo contrario, no se le programarían los próximos encuentros. Sin embargo, no pudieron desinscribir al chapín porque no pueden pagarle una deuda y por ello optaron por dejarlo en el cargo.

“Hablé con la directiva y ellos me dijeron que en estos momentos no me pueden pagar. Sin embargo, está el problema que hoy (ayer) se vencía el plazo para inscribir a Renderos. Entonces llegamos a un arreglo para que yo continúe con ellos y me terminen de pagar en los próximos meses”, dijo Mijangos tras ser confirmado en el cargo.

Debido a que “el Comanche” mantenía el cargo oficial de técnico, Renderos entrenaba al plantel durante la semana pero era Mijangos quien se presentaba a los partidos. Se buscó la versión de la directiva pero Fernando Alas, presidente norteño, no contestó.

El Chalatenango sigue en la crisis financiera y el plantel ha demandado a la dirigencia por la falta de pago en los salarios.