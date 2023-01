Miguel Murillo: "Tengo ganas que esto empiece y hacer goles"

El Alianza presentó este jueves al delantero colombiano Miguel Murillo y con el cual cierra las cuatro plazas de extranjeros con miras al torneo Clausura 2023 que iniciará el próximo 28 de enero. El ariete colombiano era una de las solicitudes del entrenador Eduardo Lara para tener pólvora en el frente ofensivo.

El atacante viene de militar en clubes como el Royal Pari de Bolivia, Deportivo Cali de Colombia y Peñarol de Uruguay, entre otros, por lo que se suma a los colombianos Hugo Palacios, Camilo Mancilla y Míchell Mercado como las armas foráneas de los paquidermos para este nuevo certamen.

"Contento y con muchas ganas de estar en el equipo. Darle las gracias al cuerpo técnico por esta oportunidad, a los directivos y quiero aportar de la mejor manera a este equipo que siempre quiere cosas grandes", dijo el jugador.

"He tenido la fortuna de estar en buenos equipos y hemos conseguido muchos títulos. Donde me ha tocado estar, he podido responder y ahora el tener la oportunidad de estar en este club grande, tengo muchas expectativas para lo que viene y agradecer en la cancha. Tengo ganas que esto empiece y hacer goles", agregó Murillo.

De acuerdo con el presidente del equipo, Pedro Hernández, la llegada del cafetero fue una solicitud expresa "del entrenador Lara", quien ha sido el encargado de confeccionar los refuerzos del equipo.

"El Alianza ya tiene las cuatro plazas de extranjeros. Queremos dejar en claro que todos los fichajes de Alianza el big boss es el profesor Lara. Lo que él busca, lo que hace la directiva es apoyar, él es el responsable de llevarnos al campeonato en esta temporada. Todos los que han venido al equipo han sido por su petición", expuso el pope albo agregando que se viene la Liga de Campeones y "el juego aéreo y la velocidad son importantes y lo que hemos buscado".

En tanto, el entrenador Lara dio su aprobación para la incorporación de Murillo.

"Contentos por la llegada de Miguel, es un gran jugador, que conozco su trayectoria y de lo que ha hecho por nuestro fútbol. Es un integrante más que se suma a la plantilla del Alianza y ahora esperamos estar en buena forma para llegar al terreno de juego", expuso.