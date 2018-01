Miguel Lumes, el sucesor de Deris Umanzor en Águila

Después de terminar su relación contractual con el Firpo, el zaguero nacional Miguel "el Chalatillo" Lemus decidió atender el llamado del Águila para intentar brillar en San Miguel y cubrir el puesto que dejó vacante Deris Umanzor.

El zurdo ya se puso la camisa emplumada y reveló cuáles son sus objetivos en su nueva institución.

¿Cómo tomás esta nueva oportunidad en el fútbol nacional?

La oportunidad es grande. Quiero agradecerle al cuerpo técnico, que me da la confianza de llamarme, y a los compañeros, porque me han tomado de buena forma. Espero rendir y como este es un equipo grande, se merece estar en los primeros lugares. Primero Dios, con sacrificio, espero podamos estar ahí.

Dijo el profe Escudero que serás el reemplazo de Deris Umanzor, ¿Cómo tomás esa responsabilidad?

La responsabilidad en la posición que juego es grande, porque Águila es un equipo grande. Sabemos que Deris fue un ícono en Águila. Espero responder de la misma manera o mejor, primero Dios. Sé que no va a ser fácil, pero lucharé.

¿Fue un buen cambio venir del Firpo al Águila?

Sí, Águila es un equipo en donde se juegan clásicos. Eso es importante. Espero que los podamos ganar y que este torneo sea lo mejor en todos los sentidos y que podamos hacer historia.

Imagino que ahora solo pensás en el título...

Sí, por eso vine, porque hay un buen equipo. Mi sueño es salir campeón y espero que este torneo sea.

¿Cómo se dio la oportunidad de llegar al Águila?

Primero agradecerle al profesor Escudero. Desde que él estaba en FAS me insistió, me quería. Gracias a él viene y gracias a la directiva también que me tomó en cuenta.