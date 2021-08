Miguel Lemus se lesionó y quedó fuera de la octagonal

El seleccionado Miguel Ochoa “el Chalatío” Lemus resultó lesionado la tarde del domingo en la práctica de la selección mayor de fútbol que realizó en el césped del estadio Cuscatlán y es por ahora duda en mantenerse en la nómina de 28 jugadores que ha convocado el seleccionador nacional, Hugo Ernesto Pérez para afrontar los juegos eliminatorios de este jueves ante los Estados Unidos y el próximo domingo ante Honduras en el Cuscatlán, así como ser parte de la delegación que viajará a la ciudad de Toronto y enfrentar este 8 de septiembre a la local Canadá.

El jugador de origen chalateco confesó sobre la lesión que sufrió y que lo ha dejado casi fuera de las eliminatorias del mes de septiembre.

“Ayer (domingo) en el Cuscatlán en el entreno me lesioné la rodilla izquierda, mañana me tomarán una resonancia magnética para saber la gravedad, pero Diosito sabe lo que hace, ya al menos puedo caminar, la hinchazón ha cedido, pero sigo todavía con el grupo, así me dijo el profesor Hugo que aún no me han sacado de la nómina, me pidió que esperara hasta mañana, lo importante es que aún sigo en la lista, dependerá repito de los resultados de mi resonancia, seguiré si no es grave para los partidos del domingo y para el viaje a Canadá”, aseguró el ex mundialista sub 20 de Turquía 2013 y uno de los dos jugadores que aporta el equipo norteño a la Selecta.

Se espera que al jugador norteño se le haga la resonancia magética este martes por la mañana para que el cuerpo médico tenga un panorama más claro sobre la gravedad de la lesión del jugador quien por el momento se le ha diagnosticado una posible distensión del menisco colateral interno y será hasta la tarde de este martes que se sabrá el tiempo de recuperación que necesitará y si seguirá ligado a la convocatoria de Hugo Pérez