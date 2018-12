Miguel Lemus regresa al Chalatenango para el Clausura 2019

El lateral izquierdo Miguel Ochoa Lemus ya tiene equipo para el torneo Clausura 2019, en el que defenderá nuevamente los colores del AD Chalatenango.

Lemus se quedó sin equipo a mediados del Apertura 2018, en el que jugó para el Águila.

El cuadro emplumado lo dio de baja tras usarlo en 10 partidos, al considerar que no tenía los minutos que él deseaba, por lo que fue liberado para que buscara nuevos aires.

Pero el futbolista, que también juega como volante zurdo, denunció en noviembre que en realidad “amenazaron con sacarme de la casa que me han dado, no darme uniforme en los entrenos y no ir convocado a los partidos. En pocas palabras no tomarme en cuenta”, al no ser del agrado del técnico Carlos Romero.

“Chalate” Lemus, como se le conoce al jugador, ya tiene pasado en el departamento norteño, pues firmó con el desaparecido CD Chalatenango en el Clausura 2016 y se mantuvo dos torneos con el equipo, antes de fichar con el Luis Ángel Firpo en el Clausura 2017.

Una vez fuera del Firpo, del que se marchó por problemas económicos, firmó contrato con el Águila, al que llegó en el Clausura 2018.