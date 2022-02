Miguel Lemus:  "Llegamos en buen momento"

El extremo zurdo del Chalatenango, Miguel "el Chalatillo" Lemus, sabe de la motivación que tiene el plantel para encarar el choque ante el FAS de este miércoles por la novena jornada del Clausura 2022. El jugador espera mantener la buena racha que los tienen en el segundo lugar de la tabla.

Lemus expuso que llegan en buen momento al duelo de Santa Ana a pesar de un inicio tibio en el que sumaron su primera victoria hasta la jornada cuatro. A partir de ahí, han escalado posiciones y suman tres triunfos de manera consecutiva para ser de los protagonistas del certamen.

"El cuerpo técnico nos ha preparado de la mejor manera y sabemos que es un partido importante. Queremos sacar un resultado positivo para seguir en el mismo camino. Llegamos en buen momento, la pretemporada fue dura, larga, los primeros partidos los sentimos pesados y algunos jugadores aún no se habían adaptado, pero todos estamos ahora al cien por ciento", dijo Lemus.

"Es un partido diferente, el FAS es quizá el más grande del país y eso da motivación que uno necesita. No será fácil, ellos tienen buenos jugadores, sabemos de sus virtudes y será un lindo partido pero esperamos sacar los tres puntos", agregó.

Lemus expuso que será un "espectáculo bonito" el compromiso ante los tigrillos y también advierte que no serán "un equipo fácil". "El FAS también sabe que no somos un equipo fácil, somos un equipo rápido, con tenencia de balón. No lo van a tener fácil y espero que será un espectáculo bonito para la afición", expuso.

Por su parte, Héctor Cruz volvió a la acción en el pasado compromiso ante el Jocoro luego de dos meses de inactividad por una lesión. Una noticia positiva tanto para el jugador, que vuelve para recuperar su ritmo de juego, como para el cuerpo técnico que tiene una variante más a tomar en cuenta.

"El equipo está motivado por los resultados que se han sacado gracias al trabajo, la humildad y el compromiso de cada uno. Lo mental y motivacional se ha reflejado en la cancha, eso nos ha ayudado bastante", dijo.

"Me dieron la oportunidad de regresar después de dos meses de mi lesión, me sentí con la confianza de casa, el Chalatenango, y respaldado por todos los compañeros y contento por sumar minutos", indicó.